Un franc succès pour la première Grande Marche lavalloise

La première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles qui s'est tenue le 5 octobre a été un grand sucès selon la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) et le projet Laval alliée contre les violences sexuelles (LACVS).

« Cette première grande marche contre les violences sexuelles marque un tournant pour la communauté lavalloise, démontrant une mobilisation collective et une volonté forte de lutter contre ce fléau. L’organisation exemplaire et la participation de nombreuses personnalités montrent l’importance accordée à cette cause essentielle pour le bien-être de tous » , a déclaré Alberto Georgian Mihut, rédacteur en chef du Média Communautaire Lavallois.

Une initiative locale qui mobilise à l’échelle transrégionale

Des organismes et des citoyens venus de régions aussi éloignées que Joliette et Saint-Ours, et d’autres de Terrebonne, Boucherville et Montréal se sont joints par centaines à cette marche. Des élus, des organisations spécialisées en violence sexuelle ou conjugale, ainsi que des représentant.e.s de divers secteurs (scolaire, pauvreté, itinérance, etc.) ont répondu à l’appel, rassemblant des participants âgés de 7 à 77 ans.

« Je viens de Boucherville. C’est la première fois que je participe à une manifestation de toute ma vie. Ma fille ne pouvait pas venir [...] je suis venue toute seule [...] c’était trop important pour moi » , a partagé une marcheuse.

Une première Grande Marche en bonne compagnie

L’animateur et chroniqueur Jordan Dupuis a eu l’honneur d’animer l’évènement. Les discours inauguraux de Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers de la condition féminine, en remplacement du maire Stéphane Boyer, ainsi que et de Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval, ont marqué le début des activités. Ils ont exprimé leurs félicitations aux organisateur.trice.s et aux participant.e.s, mettant de l’avant l’importance cruciale de cette mobilisation pour la communauté. L’invitée d’honneur, Manon Massé, et la porte-parole officielle, Léa Clermont-Dion, ont également contribué à l’enthousiasme ambiant, scandant des slogans tout au long de la marche. Leurs discours ont été réservés pour la clôture de l’évènement.

Présences notables

Les discours d’ouverture ont été prononcés sur la plateforme du Boombox, un haut-parleur géant et mobile, qui a ouvert la voie au contingent de la Grande Marche lavalloise (Crédit Ambitious Media/@ambitiousmedia.ca)

Parmi les personnalités présentes, on retrouvait l’invitée d’honneur, Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et ancienne travailleuse du Centre des Femmes de Laval ; Léa Clermont-Dion, autrice et militante reconnue, porte-parole officielle de l’évènement ; Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et ministre responsable de la région de Laval ; Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable des dossiers de la condition féminine, en remplacement du maire Stéphane Boyer ; Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire dans Mercier et porte-parole parlementaire du deuxième groupe d’opposition en matière de condition féminine ; Virginie Dufour, députée de Mille-Îles ; Valérie Schamltz députée de Vimont ; Cecilia Macedo, conseillère municipale de Marigot ; Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau ; Silvio Manfredi, Adjoint au directeur de la Santé publique de Laval ; ainsi que, Martin Camiré, directeur Santé mentale et dépendance du CISSS de Laval. Leur présence a amplifié le message de solidarité et d’engagement dans la lutte contre les violences sexuelles.

À la rencontre de la communauté : une lutte universelle

La Grande Marche lavalloise a été conçue pour rassembler tous les membres de la communauté. Le parcours, court et accessible, était adapté aux familles et aux personnes à mobilité réduite. Des interprètes de la langue des signes du Québec (LSQ) du Service d’Interprétation Visuel et Tactile (SIVET) étaient présents pour garantir l’inclusivité. Escortés par le Service de police de Laval, les marcheuses et marcheurs ont atteint le Parc Bernard-Landry, où ils ont pu visiter des kiosques de sensibilisation, renforçant ainsi le message contre les violences sexuelles.

Moments forts

La journée a été ponctuée de plusieurs moments marquants, notamment les discours inspirants de Manon Massé et Léa Clermont-Dion. Le duo n’a pas manqué de revenir sur les évènements entourant les déclarations misogynes de Stéphane Venne à l’égard de Clermont-Dion, survenu quelques jours avant la Grande Marche lavalloise, soulignant ainsi toute la pertinence de poursuivre les luttes contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Elles ont également félicité les organisateur.trice.s pour leur initiative remarquable en matière de prévention et de sensibilisation, exprimant leur fierté de participer à un tel mouvement.

Jordan Dupuis a souligné la surreprésentation des personnes LGBTQ+ parmi les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles. La directrice de la TCVCASL, Genevieve Dionne, Travailleuse sociale, a également fait allusion à l’affaire Pelicot, plaidant que la lutte aux violences sexuelles continue d’être un enjeu social, politique et de santé publique réel, urgent et contemporain.

Plusieurs enfants ont monté sur scène pour dévoiler une œuvre collective réalisée sur place: une banderole intitulée Les petit.e.s allié.e.s. Juliette Bélanger-Charpentier, Chargée de projet à la mobilisation et aux communications de la TCVCASL, a expliqué : « Il s’agit d’une activité toute simple, mais nous espérons qu’elle servira de levier pour aider les parents à aborder avec leurs enfants des sujets essentiels tels que la santé sexuelle, l’égalité entre les genres et le consentement. »