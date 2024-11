Traduction des jugements de la Cour suprême: Boissonnault refuse de se prononcer

Huit infirmières et infirmiers de la région de Laval et Montréal, qui se sont démarqués par leur parcours, leur implication et leur engagement, ont obtenu une bourse d'études provenant de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec . Stéphanie Maud Felix diplômées hors Canada s'est vu décerner la bourse Joan Walker-Payette ...