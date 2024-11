Un hiver doux avec beaucoup de précipitations à l'horizon, selon MétéoMédia

Les températures devraient se situer au-dessus des normales saisonnières au Québec et en Ontario cet hiver, particulièrement en janvier et février, selon MétéoMédia, qui prévoit plus de précipitations qu’habituellement.

L’automne 2024 se dirige pour être le plus doux jamais enregistré dans le sud de la province, mais une masse d’air froid devrait permettre à l’hiver de prendre son aise dans les prochains jours.

«On va retomber dans une température beaucoup plus froide pour les deux premières semaines de décembre. Ça va faire un bon contraste avec ce qu'on a vécu dans les dernières semaines», a indiqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

«La météo des premières semaines de décembre favorise la possibilité d’avoir un Noël blanc pour une bonne partie du Québec», selon lui.

André Monette a précisé que, pour «le Québec et les provinces de l’est du continent, les températures plus froides tenteront de s’installer en début de saison, mais la douceur reviendra en force au début 2025».

Les températures seront donc au-dessus des normales saisonnières pour la saison qui s’étend du 1er décembre au 28 février.

Beaucoup de précipitations

Selon MétéoMédia, les trajectoires des dépressions amèneront leur lot de précipitations sous formes variées, neige, grésil, verglas et pluie.

«On prévoit plus de précipitations que la normale pour l'Ontario et le Québec», mais «moins de précipitations de neige que la normale saisonnière» pour les régions situées dans le sud de ces provinces, a expliqué le chef du service de la météorologie à MétéoMédia.

L'eau et la gadoue pourraient donc avoir préséance sur la neige pendant la deuxième partie de l'hiver, en raison de la chaleur.

«Par contre, pour les régions plus au nord, comme l’Abitibi et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, on aura plus de neige, même un hiver particulièrement neigeux», a précisé André Monette.

Un hiver doux dans les Maritimes, mais froid dans l'Ouest

Les provinces de l’Atlantique devraient, elles aussi, connaître un hiver clément, avec peu de tempêtes côtières, selon MétéoMédia.

Des quantités de précipitations inférieures à la normale sont attendues pour les régions près de l'océan Atlantique.

Dans les provinces de l’Ouest canadien, où l‘hiver s’annonce plus rigoureux que dans l’est du pays, la saison de ski pourrait être particulièrement intéressante.

Plusieurs poussées d’air arctique y sont attendues, selon MétéoMédia.

«Grâce à la présence d’un fort El Niño, tout le pays avait connu un hiver très clément l’année dernière», a indiqué Chris Scott, météorologue en chef de MétéoMédia dans un communiqué.

«Ce sera différent cet hiver pour l’Ouest canadien où les températures froides domineront la saison, conséquence de l’arrivée progressive de La Niña», a-t-il précisé.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne