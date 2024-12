Un frigo solidaire pour aider les élèves du CQPEL

Grâce au soutien du Centre d'entraide du Marigot (CEM), le Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval (CQPEL) aura désormais un frigo en libre-service à la disposition des élèves, rempli de dons d’aliments, de repas congelés et de légumes ultra-locaux. Il sera en service dès janvier pour le retour du congé des Fêtes.

Le projet de frigo solidaire est une idée du Gouvernement étudiant du CQPEL. Dans l’esprit de l’économie circulaire, il permet de donner une deuxième vie à un réfrigérateur déjà sur place à l’école et revalorise des surplus d’aliments au bénéfice des élèves de l’institution.

« C’est notre rôle d’écouter les idées des élèves et d’améliorer notre école », déclare le vice- premier ministre du Gouvernement étudiant, Béryl Sylvain. « Nous sommes toujours fiers de collaborer dans les projets qui ont un impact pour l’ensemble des élèves », ajoute Malak Shublaq, vice-présidente de la Coop micro fraîcheur.

Accompagnés par leur enseignant, Mathieu J. Aubin, ce sont les élèves membres de la Coop micro fraîcheur qui déploieront le frigo solidaire au CQPEL. Le CEM contribuera à l’approvisionner, en effectuant deux livraisons par semaine de produits frais ou congelés. Des aliments invendus recueillis par le CEM dans des supermarchés lavallois, des surplus de repas scolaires et de légumes récoltés au jardin du Marigot agricole se retrouveront sur ses tablettes.

« Ce type d’initiative donne un accès direct à des aliments sains pour des jeunes souvent issus de milieux défavorisés. On les aide à bien manger et aussi à réussir. La sécurité alimentaire pour les plus vulnérables et pour tous, c’est exactement notre mission », souligne le directeur général du CEM, André Gariépy.

Le frigo solidaire du CQPEL est un des projets en sécurité alimentaire, éducation et écoresponsabilité déjà réalisés ou en voie de l’être grâce à la collaboration d’une douzaine de partenaires du Marigot agricole, dont le CQPEL. Le jardin maraîcher démarré au printemps 2024, à 200 m de l’institution d’enseignement, est au cœur de cet engagement collectif.

« Le projet de frigo solidaire du CQPEL est génial. C’est encore une fois la démonstration de ce que nous pouvons accomplir lorsque nos jeunes, nos institutions et nos partenaires locaux unissent leurs forces. Non seulement cette initiative répond à des enjeux concrets de sécurité alimentaire, mais elle incarne aussi les valeurs d’écoresponsabilité et de solidarité qui façonnent l’avenir de Laval-des-Rapides. Bravo au Gouvernement étudiant du Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL), au Centre d’entraide du Marigot ainsi qu’à tous les acteurs impliqués avec le Marigot agricole pour leur vision et leur engagement », dit la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan.