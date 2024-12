Laval remet 418 408 $ à Centraide

Les membres du personnel actif et retraité de la Ville de Laval ont une fois de plus uni leurs forces pour offrir un appui remarquable à Centraide du Grand Montréal.

Grâce à leur mobilisation, la 26e campagne annuelle a permis de récolter la somme record de 418 408 $, destinée à soutenir 26 organismes locaux œuvrant pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« Dans un contexte où les besoins sont criants, la solidarité des membres des équipes de la Ville fait une réelle différence. Leur engagement exceptionnel témoigne de leur générosité pour soutenir ceux et celles qui en ont le plus besoin. Je leur en suis profondément reconnaissante. », indique Cecilia Macedo, conseillère municipale de Marigot

Sous la coprésidence d’honneur de Cecilia Macedo, conseillère municipale de Marigot, et de Tania Fonrose, directrice du Service de l’expérience citoyenne, cette campagne s’est démarquée par des activités originales et mobilisatrices qui ont encouragé une participation sans précédent. L’implication des ambassadeurs et des ambassadrices de la Ville a joué un rôle clé dans ce succès, illustrant à quel point l’entraide et la solidarité sont au cœur des valeurs de la municipalité.