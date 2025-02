Entente entre CANOPÉE, le CRE de Laval et Éco-Nature

Le 17 décembre dernier, CANOPÉE, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et Éco-Nature ont signé une entente officialisant leur volonté d’unir leurs expertises environnementales respectives pour la protection des milieux naturels du territoire lavallois.

Cette démarche est le fruit d’une réflexion approfondie où chaque organisme reconnaît les zones d’intervention et les champs d’action des autres. Nos enjeux communs bénéficieront d’une action concertée pour un impact collectif plus fort, et notre coordination sera plus efficace et mieux adaptée aux défis à venir.

Cette initiative marque le début d’une nouvelle synergie entre les organismes signataires, qui ont maintes fois uni leurs forces. Celle-ci se manifestera, notamment, par des opportunités d’échanges concertées, un partage de connaissances, une mutualisation des ressources, une mise en commun de protocoles et des communications harmonisées.

C’est aussi l’occasion de faire valoir la complémentarité de l’offre de services des trois organismes, de promouvoir leur identité respective, tout en développant une vision concertée qui saura multiplier les retombées pour la communauté et pour la nature lavalloise.

«Je suis ravie de voir nos trois organismes unir leurs expertises au service du bien collectif. Ceci marque le début d’un partenariat pérenne, essentiel à l’atteinte de nos objectifs de protection de la nature permettant de préserver la riche biodiversité lavalloise et d’offrir des milieux de vie sains pour la communauté et les générations futures.» Anaïs Boutin, Directrice générale Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

« Devant l’urgence de la protection de la biodiversité, une seule réponse paraît évidente : allier nos forces pour être toujours plus efficaces, s’écouter pour s’assurer d’avancer dans la même direction et se soutenir pour faire entendre nos messages. Au CRE de Laval, nous nous réjouissons des prochaines actions concertées ! » Elodie Morandini, directrice générale CRE de Laval

« C'est avec un immense plaisir que nous signons cette entente, qui renforce notre esprit de collaboration et reflète nos objectifs communs. Grâce à notre complémentarité, nous décuplons nos expertises et notre impact collectif pour la conservation des milieux naturels et la mobilisation de la communauté lavalloise. » Sébastien Beaudet, Directeur général de CANOPÉE