Avis de clôture d'inventaire

AVIS est donné que Gisèle LANIEL, en son vivant retraitée et résidant au 257, P.-E. Borduas, Laval, Québec, H7L 5G7, est décédée à Montréal, le 12 juillet 2024. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les intéressés, sur rendez-vous, à l'adresse suivante : Me Sophie Colette CATAPHARD, notaire, au 3950, chemin d'Oka, à Saint-Joseph-du-Lac, Québec (tél : 450-473-2367).



Donné ce 18 février 2025.



Nicole GAGNON, liquidatrice