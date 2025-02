Faites attention lorsque vous pelletez la neige, alertent des experts en cardiologie

La tempête de neige qui s'est abattue dimanche sur une bonne partie du Québec, mais aussi en Ontario, a obligé de nombreux Canadiens à sortir la pelle afin de dégager la neige devant chez eux ou leur voiture, mais des experts en santé ont rappelé qu'il faut rester très prudent lorsqu'il faut pelleter.

«Si vous ne faites aucune activité physique, ce n'est pas une bonne idée d'aller pelleter de la neige du jour au lendemain, a déclaré Francine Forget Marin, directrice de la promotion de la santé et de la recherche à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC au Québec. Vous devez être physiquement actif, vous savez, toute l'année.»

Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, le taux de mortalité par crise cardiaque est environ 10 % plus élevé en hiver, et le danger peut être encore plus élevé pour les personnes âgées. En plus de la fatigue liée au pelletage de la neige, le temps froid augmente la tension artérielle, ce qui constitue en soi un facteur de risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, a expliqué Mme Forget Marin.

Le Dr Christopher Labos, cardiologue et épidémiologiste à Montréal, a indiqué que la plupart des gens «n'évaluent pas pleinement à quel point le pelletage de la neige est exigeant physiquement».

Bien que le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral augmente avec l'âge, le Dr Labos a souligné qu'il n'y a pas d'âge particulier auquel les gens devraient éviter de pelleter, car l'âge n'est qu'un des nombreux facteurs de risque.

«Si vous avez 60 ans, mais que vous n'avez aucun problème médical, vous serez probablement en bonne forme, surtout si vous faites régulièrement de l'exercice, a affirmé le Dr Labos. Alors que, si vous avez 55 ans, mais que vous avez, vous savez, le diabète, que vous fumez et que vous êtes en mauvaise forme parce que vous ne faites pas d'exercice, pelleter cette allée sera une activité beaucoup plus risquée et beaucoup plus difficile pour vous.»

Le cardiologue et épidémiologiste a précisé que la meilleure façon de minimiser le risque de crise cardiaque pendant le pelletage est d'y aller lentement et de le faire progressivement.

«Vous ne vous réveilleriez pas un jour en décidant d'essayer de courir un marathon. Vous feriez une petite marche et, quand vous serez fatigué, vous vous arrêteriez, a-t-il ajouté. Vous n'êtes pas obligé de pelleter toute l'allée d'un seul coup. Vous pouvez le faire par petites sections. Vous pouvez en faire un petit peu, puis faire une pause. Vous pouvez essayer de ne pas soulever beaucoup de neige à la fois, afin de le faire lentement.»

Bev Gilbert pensait justement à son cœur alors que sa femme et lui sortaient la voiture de leur fille de sa prison de neige dans une rue secondaire de Toronto.

«Je prends les choses très doucement, a témoigné lundi l'homme de 71 ans, en désignant un véhicule presque entièrement recouvert de neige. J'ai une petite pelle. Je ne vais pas emporter de gros tas (de neige).»

M. Gilbert faisait partie des nombreuses personnes de l'est du Canada qui se sont débrouillées pour se sortir de plus de neige que beaucoup n'en ont vu depuis des années. Les experts en cardiologie approuveraient ses précautions, ainsi que le fait qu'il se maintienne en bonne forme générale en marchant tout au long de l'hiver.

Pousser la neige autant que possible plutôt que de la soulever et de la porter peut également rendre le pelletage moins pénible, ainsi que prévenir les blessures au dos et aux articulations, a déclaré le Dr Labos.

La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC recommande aussi de s'étirer et de s'échauffer avant de pelleter, de rester hydraté et d'essayer de s'attaquer à la neige pendant qu'elle est fraîche plutôt que d'attendre qu'elle soit gelée et dure.

La fondation souligne également l'importance de reconnaître les signes d'une crise cardiaque. Ceux-ci comprennent une gêne thoracique, un essoufflement, des sueurs, des nausées, des étourdissements ou une gêne au niveau du cou, de la mâchoire, des épaules, des bras ou du dos.

Selon la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, les femmes peuvent ne pas ressentir de pression thoracique lorsqu'elles ont une crise cardiaque. Certains autres symptômes d'une crise cardiaque chez les femmes peuvent inclure une pression ou une douleur dans l'abdomen ou le haut du dos. Une fatigue extrême peut également être un symptôme.

—

Nicole Ireland, La Presse Canadienne