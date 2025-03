Santé et bien-être des québécois : les plus récentes avancées en soins capillaires pour les Lavalois

Chute de cheveux et alopécie ? La greffe de cheveux ou la pose d’implants capillaires n’est plus la seule alternative aujourd’hui pour résoudre les problématiques de calvitie. La repousse capillaire peut être stimulée grâce à deux méthodes distinctes aux effets bénéfiques : les exosomes et le traitement PRP. Grâce à la clinique Mrockland, ces traitements sont désormais accessibles aux Lavalois.



L’alopécie, problématique commune chez les hommes et les femmes



La calvitie et la chute de cheveux sont un phénomène courant dans la société d’aujourd’hui et les Québécois et les Canadiens sont aussi concernés. Cette problématique appelée alopécie androgénétique dans le jargon médical peut avoir des causes variées et elle touche aussi bien les hommes que les femmes :

Chez l'homme, l'alopécie androgénétique se manifeste généralement entre 30 et 40 ans, mais elle peut commencer dès l'âge de 16 ans. Elle affecterait environ 70 % des hommes. La perte de cheveux commence typiquement au niveau des tempes et du sommet de la tête. Elle se caractérise par un affinement des cheveux et une chute qui peut être brusque chez certains individus et plus lente pour d'autres.

Chez la femme, sa manifestation est souvent différente, car la chute des cheveux est plus diffuse et étendue. Une femme ne présente généralement pas de plaques chauves, mais davantage une raréfaction globale de ses cheveux. Ce processus conduit rarement à une alopécie complète et typiquement un élargissement progressif de la raie médiane est souvent remarqué.

Greffe de cheveux : potentiellement efficace, mais...



Outre le port d’une perruque ou d’un long toupet, la greffe ou la pose d’implants capillaires fait partie des solutions qui viennent rapidement à l’esprit en cas de chute de cheveux. Elle consiste à prélever des cheveux dans une partie du crâne où ils sont plus résistants et à les implanter dans les zones dégarnies. Les effets d’une greffe de cheveux peuvent être permanents, mais cette intervention expose aussi à quelques désagréments :

C'est une méthode invasive : elle implique des incisions et une période plus ou moins longue de convalescence;

Elle nécessite une récupération post-opératoire : celle-ci peut aller de plusieurs jours à quelques semaines, au cours desquels il faut prendre des précautions particulières;

Des cicatrices peuvent être laissées suite à la pose des implants;

Le coût de la greffe de cheveux peut être élevé : il varie de 5 000 $ à 15 000 $ selon la technique et le nombre de greffons.

Face à ces inconvénients, les nouvelles alternatives moins invasives pour la repousse capillaire apparues récemment, présentent des atouts intéressants.



Le traitement PRP pour résoudre les préoccupations liées à une calvitie



Le traitement PRP pour la perte de cheveux fait partie des méthodes naturelles de repousse capillaire. Cette technique consiste en effet à prélever le sang du patient lui-même, à en extraire le plasma riche en plaquettes ou PRP, puis à l'injecter dans son cuir chevelu. Cette injection stimulent la repousse des cheveux dans un délai de 3 à 6 mois après le traitement.



Par rapport à la traditionnelle greffe de cheveux, cette méthode de soins capillaires est accompagnée de plusieurs avantages :

Elle est non chirurgicale et scientifiquement approuvée;

Aucun délai de récupération significatif ni de convalescence n’est requis après le traitement;

Ses effets secondaires sont rares et ils peuvent juste inclure une légère sensibilité ou douleur au niveau des injections.

Stimulation des follicules capillaires avec un traitement aux exosomes



Les déclarations du Docteur Nyan Narine en disent long sur l’efficacité des exosomes pour la repousse capillaire. Pour cet expert en médecine esthétique à la clinique Mrockland, « le traitement aux exosomes pour la perte des cheveux représente une avancée majeure dans notre approche thérapeutique. Les résultats que nous observons chez nos patients québécois sont particulièrement encourageants, avec une amélioration notable de la densité capillaire dès les premiers mois de traitement ».



Cette technique est basée sur le recours aux exosomes, de minuscules particules libérées par les cellules, agissant comme des messagers qui transportent des informations essentielles d'une cellule à l'autre. Pour la repousse des cheveux, les exosomes peuvent réactiver les follicules pileux. Ils offrent une approche novatrice pour revitaliser et fortifier la chevelure, tout en stimulant la repousse des cheveux.



Les exosomes présentent en outre des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent le cuir chevelu, créant un environnement favorable à la croissance des cheveux. Les exosomes utilisés dans les traitements capillaires proviennent par exemple de saumon, garantissant leur sécurité pour la santé humaine. Ils sont une alternative non invasive pour celles et ceux qui cherchent à améliorer la santé et la densité de leurs cheveux. Avec un traitement aux exosomes, les premiers résultats peuvent être visibles après quelques mois.