Une conférence sur les féminicides au Québec le 14 mars

L’Afeas de Laval et l’Afeas Lachute en partenariat avec Coalition féministe contre les violences envers les femmes (CFVF) organisent une conférence portant sur les féminicides au Québec le 14 mars au Centre communautaire Raymond-Fortin.

C’est dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes que la conférencière Julie Antoine, coordonnatrice de la CFVF, abordera le continuum féminicidaire et ses causes. Elle brossera un tableau des enjeux, des faits et des phénomènes psychosociaux entourant ces scénarios effroyables.

Ces dernières années ont été particulièrement éprouvantes en termes de violences faites aux femmes. Des femmes victimes de meurtre se retrouvent trop souvent à la une des médias, nous ramenant à notre incompréhension et à notre impuissance. De nombreuses questions se posent : Quand le meurtre est-il un féminicide ? Y a-t-il différents types de féminicides ? Que pouvons-nous faire comme personne, comme communauté ? Peut-on détecter en amont et prévenir ces gestes ?

Mme Antoine est une militante féministe engagée qui dirige depuis près de 10 ans des organismes communautaires en défense collective des droits. Passionnée par la justice sociale, elle consacre son travail à la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes ainsi qu’à l’autonomisation des communautés. Formée en psychologie, en arts et en art-thérapie, elle privilégie une approche intersectionnelle et humaniste dans son engagement. Elle met ainsi toutes ses compétences en action pour défendre les droits des filles et des femmes, contribuant à bâtir un monde plus égalitaire.

L’événement se tiendra le 14 mars prochain de 19 h à 21 h au Centre communautaire Raymond-Fortin, 1885, avenue Dumouchel, Laval, H7S 1J7.

L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communiquez au : [email protected].