Le boulevard Saint-Martin plus sécuritaire, vert et résilient

Un tronçon de 13 kilomètres sur le boulevard Saint-Martin à Laval sera métamorphosé en un axe urbain plus sécuritaire, vert et résilient grâce à un investissement conjoint de 39 M$ de la Ville de Laval et du gouvernement fédéral.

Avec la plantation de 525 arbres et l’aménagement de plus de 15 000 m² de banquettes végétalisées, soit l’équivalent de 60 terrains de tennis, ces nouveaux aménagements permettront d’absorber jusqu’à 2 500 m³ d’eau de pluie lors de fortes précipitations, diminuant ainsi la quantité d'eau redirigée vers les égouts.

Parallèlement, la sécurité sera renforcée pour chacun des usagers de la route grâce à la remise à neuf des trottoirs et à la séparation physique des pistes cyclables existantes. La transformation de cette artère majeure, empruntée quotidiennement par plus de 30 000 personnes, permettra d’améliorer notre résilience aux changements climatiques, d'améliorer la qualité de vie et de favoriser les déplacements actifs dans la troisième plus grande ville du Québec.

« En transformant cet axe majeur, nous ne faisons pas qu’embellir le quartier : nous créons un milieu de vie plus sécuritaire et résilient face aux changements climatiques. Les 12 km de banquettes végétalisées et les 525 nouveaux arbres permettront de retenir l’équivalent d’une piscine olympique d’eau de pluie lors de fortes précipitations, réduisant ainsi la pression sur le réseau d’égout. Ce projet aura un impact concret sur la qualité de vie de milliers de Lavalloises et de Lavallois », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« Cet investissement de plus de 10 millions de dollars démontre notre engagement envers des infrastructures modernes et durables qui profitent directement aux communautés du Québec. En favorisant la mobilité active, la sécurité des usagers et le verdissement de nos milieux de vie, nous bâtissons des villes plus inclusives, dynamiques et résilientes face aux défis environnementaux et urbains d’aujourd’hui. Ensemble, nous créons des milieux de vie plus agréables où les familles, les aînés et les travailleurs peuvent se déplacer en toute sécurité tout en favorisant des modes de transport plus sains et durables », ajoute Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

Une nouvelle configuration sans impact sur les voies de circulation

Tout en conservant la totalité des voies de circulation existantes, le projet prévoit la modernisation d’un tronçon totalisant 19 kilomètres de voies cyclables entre la montée Champagne et le boulevard Pie-IX. La remise à neuf des trottoirs sur l’ensemble du tronçon et l’aménagement des banquettes végétalisées visant à séparer physiquement les pistes cyclables existantes des voies de circulation contribueront à favoriser une meilleure cohabitation entre les usagers de la route – piétons, cyclistes et automobilistes – ainsi qu’une mobilité plus fluide et harmonieuse. De nouvelles liaisons stratégiques totalisant 4,3 km, entre la montée Champagne et la 100e Avenue, renforceront également la connectivité du réseau.

Un premier contrat

Le 12 mars, le conseil municipal de la Ville de Laval a octroyé le premier des trois contrats de construction en lien avec ce projet, lequel concerne le tronçon du boulevard Saint-Martin Est compris entre le boulevard des Laurentides et l'avenue de la Mauricie. Les travaux y débuteront en mai 2025. Les deux autres contrats devraient être octroyés dans les prochaines semaines, et l’ensemble des travaux est prévu pour complétion en 2026.

Des mesures concrètes pour limiter l’impact des travaux

Afin de minimiser les répercussions du chantier sur les commerçants et la population, des mesures spécifiques seront mises en place tout au long des travaux, dont un accès sécurisé aux établissements. Deux voies de circulation par direction seront maintenues en tout temps, et presque aucun détour n’est prévu pour les automobilistes. Une démarche d’information et de collaboration avec l'ensemble des commerçants sera déployée avant et pendant les travaux, incluant une ligne directe, une ressource dédiée aux relations avec le milieu ainsi que l'envoi d'avis et de mises à jour par courriel sur l'avancement des travaux.