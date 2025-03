Rappel : Exercice de déclenchement des sirènes d'alerte à Laval demain

Demain, le 19 mars, les sirènes d’alerte de cinq établissements situés sur le territoire lavallois sonneront dans le cadre d’un exercice. Ces tests d’alerte seront coordonnés par la Ville de Laval en collaboration avec les industries assujetties.

Ils visent à sensibiliser la population aux risques d’accidents impliquant des matières dangereuses et de vérifier le bon fonctionnement de l’équipement.

« L’introduction de sirènes d’alerte est une nouveauté sur le territoire lavallois. Ce premier exercice de simulation vise à renforcer la résilience de la population des secteurs concernés en améliorant leur préparation faces aux situations d’urgence. J’invite d’ailleurs ceux et celles qui entendront la sirène à se familiariser et à s’exercer aux bons gestes à poser en cas de sinistre réel. Je tiens également à saluer la collaboration exemplaire avec les industries concernées, qui témoigne de notre engagement collectif à prioriser la sécurité de nos citoyens et de nos citoyennes », indique Sandra Desmeules, membre du comité exécutif et responsable des dossiers liés à la sécurité publique

Déroulement de l’exercice

Les sirènes sonneront à tour de rôle, selon un horaire prédéfini. Chaque sirène d’alerte émettra un signal modulé, ascendant puis descendant, d’une durée de trois minutes. Ce son sera audible à l’intérieur de la zone de planification des mesures d'urgence de chacune des installations.

Horaire de l’exercice pour chacune des industries concernées

9 h : MAPEI

10 h : Dyne-A-Pak

11 h 15 : Supérieur Propane

13 h 30 : Gaz Propane Monin

15 h : Produits alimentaires Viau

Au son de la sirène, mettez-vous à l’abri !

Il s’agit du premier réflexe à adopter lorsqu’une sirène est déclenchée pour alerter la population d’un accident industriel majeur comportant une fuite toxique ou un risque d’explosion. Une fois à l’abri, les citoyennes et les citoyens doivent poser les gestes suivants :

- Fermer les portes et les fenêtres et éteindre la ventilation.

- Calfeutrer avec du ruban adhésif les ouvertures (portes et fenêtres) de la pièce choisie comme refuge.

- S’éloigner des fenêtres.

- Suivre les consignes des autorités.

Renseignements additionnels

Pour connaître l’ensemble des consignes à respecter en cas d’accident industriel majeur, entendre un extrait sonore de la sirène ou visualiser sur une carte l’emplacement des établissements et leurs périmètres potentiels d’impact, consultez la page de la Ville de Laval.

Le jour de l’exercice, des équipes de la sécurité civile, du Service de police de Laval et du Service de sécurité incendie de Laval seront aux abords des industries concernées afin de répondre aux questions de la population.

La Ville invite sa population à s’inscrire à son système automatisé pour recevoir des alertes par message téléphonique, texto ou courriel en cas de situation d’urgence ou de tout autre événement demandant une attention immédiate.

Dans toute situation d’urgence, il incombe aux citoyens et aux citoyennes d’assurer leur sécurité ainsi que la protection de leurs biens. Une préparation adéquate est essentielle afin de disposer, en tout temps, d’un plan de sécurité familiale ainsi qu’une trousse d’urgence contenant les articles nécessaires pour subvenir à leurs besoins durant au moins 72 heures.