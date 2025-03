La population du Canada a continué d'augmenter, mais a ralenti au 4e trimestre

Le gouvernement du Québec offre une aide financière de 620 000 $ sur trois ans à l'organisme Mesure alternative jeunesse de Laval (MAJL) afin de lui permettre de poursuivre et de bonifier son projet Services aux jeunes (SAJ) et ainsi donner la chance à ces jeunes de retourner sur le droit chemin, loin de la criminalité et de la ...