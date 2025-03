Le fédéral lance le Fonds canadien de protection des loyers

La Ville de Laval dévoile son tout nouveau site Web conçu pour faciliter l’accès à l’information municipale. Plus intuitif, plus rapide et entièrement adapté aux appareils mobiles, le nouveau laval.ca permet d’accéder plus facilement aux services municipaux et à l’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. « Chaque année, plus de 5 millions de ...