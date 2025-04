Un terrain pour construire plus de 80 logements sociaux et abordables

La Ville de Laval mettra gratuitement à disposition le terrain municipal situé au 445, boulevard des Laurentides, dans le quartier Pont-Viau, pour permettre la construction de plus de 80 logements sociaux et abordables et d’une salle communautaire.

L’organisme Espoir Habitat prévoit y développer un projet destiné aux familles ainsi qu’aux petits ménages. Pour mener à bien cette initiative, il pourra compter sur l’expertise de Bâtir son quartier et de sa filiale, Gérer son quartier, soit deux organisations spécialisées en planification et gestion de projets de logement abordable.

« En l’espace de quelques semaines, nous avons annoncé notre soutien à deux initiatives qui contribueront à répondre aux besoins croissants en habitation abordable. Une fois de plus, notre politique de mise à disposition des immeubles municipaux permet de faciliter la réalisation de projets, d’élargir l’offre sur l’ensemble du territoire et de mieux répondre aux besoins de la population lavalloise. Nous poursuivons activement nos efforts pour développer des solutions innovantes en matière de logement, et d’autres avancées suivront sous peu. Notre administration est en action pour contrer la crise du logement à Laval. », explique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Le secteur Cartier, dans Pont-Viau, compte une proportion importante de population vulnérable. La construction de nouvelles unités d’habitation sur son artère principale est entièrement alignée à la planification du programme particulier d’urbanisme (PPU) Cartier, adopté en 2022, tout en répondant aux forts besoins en logement social exprimés par le milieu. En complément à l’habitation, le volet communautaire s’intègre parfaitement à la vision de développement du site, qui inclut l’emplacement de l’ancien bar Mangu et les terrains adjacents à l’intersection de la rue Proulx Est.

Cette décision, entérinée lors du conseil municipal du 2 avril, découle d’un appel à projets lancé en décembre dernier. La proposition retenue a été évaluée par un comité regroupant des représentants et des représentantes de la Ville. L’octroi du terrain, sous forme d’une emphytéose gratuite d’une durée de 70 ans, demeure conditionnel à ce que l’organisme obtienne une confirmation du financement requis pour la réalisation de son projet.

À propos de la Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logements sociaux et abordables

Elle permet de céder des terrains de la réserve foncière municipale à des développeurs souhaitant construire des logements sociaux et abordables. Ces terrains sont ainsi mobilisés pour la construction de logements selon les besoins du milieu et les possibilités de financement. Cette politique contribue à assurer la viabilité des projets et leur accessibilité financière à long terme. Elle fait partie d’un ensemble de mesures prises par la Ville de Laval pour répondre aux besoins en habitation.