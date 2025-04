Un bassin souterrain pour renforcer la gestion des surverses à Laval

La Ville de Laval annonce la construction d'un bassin souterrain dans le secteur Cartier, afin de mieux contrôler les surverses lors de fortes pluies et de réduire le volume d'eaux usées rejetées dans l'environnement.

Ce projet majeur est dans le cadre de sa stratégie globale d’adaptation aux changements climatiques et de modernisation des infrastructures municipales. La capacité du bassin sera de 15 000 m3, soit l’équivalent de six piscines olympiques.

Sur recommandation du conseil exécutif, l’adjudication du contrat pour sa construction sera soumise au conseil municipal lors de la prochaine séance. Les travaux débuteront dès ce printemps et se poursuivront jusqu’en 2027.

« Avec les bouleversements climatiques que nous connaissons, Laval doit se doter d’infrastructures et d’équipements plus résilients afin de mieux gérer les eaux pluviales et protéger notre environnement. En limitant l’impact des épisodes de pluie abondante sur le réseau d’égouts, l’aménagement du nouveau bassin contribuera à préserver la qualité de l'eau des milieux naturels dans le secteur de la baie du Marigot. Ce projet démontre notre engagement à moderniser nos infrastructures et à assurer une meilleure qualité de vie à nos citoyens et à nos citoyennes. Je remercie le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour sa contribution financière significative et je me réjouis de voir un tel projet aller de l’avant. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Le budget pour la construction de cette installation est de 39 millions de dollars. Il y a participation financière significative du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le biais d’une subvention de 23 millions de dollars dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU).

« Notre gouvernement est en action partout au Québec pour assurer la pérennité et la qualité des infrastructures d’eau pour les Québécois. C’est essentiel pour nous d’accompagner les municipalités dans leurs initiatives, notamment celles qui permettent d’améliorer leur résilience face aux changements climatiques que nous connaissons et leur adaptation à ceux-ci. Les travaux en infrastructures d’eau prévus à Laval contribueront assurément à la qualité d’un important milieu de vie pour les citoyens et à sa protection », ajoute Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales.

À terme, le bassin souterrain agira comme une réserve temporaire pour recueillir l’excédent d’eaux usées lorsque le réseau d’égouts atteindra sa capacité maximale. Les eaux seront ensuite redirigées progressivement vers l’usine de traitement. Grâce à ce système, la Ville pourra réduire le volume d’eaux usées déversées dans la rivière des Prairies par l’ouvrage Cartier et ainsi mieux protéger les milieux naturels.

En plus de renforcer la capacité du réseau actuel, le réservoir Cartier pourrait permettre d’accueillir jusqu’à 11 000 nouvelles unités d’habitation, en assurant un service d’assainissement adapté à la croissance de la population du secteur.

Un parc complètement modernisé

Le réservoir sera presque entièrement souterrain et situé sous le terrain synthétique du parc Cartier, qui fera l’objet d’une reconstruction complète à la fin des travaux. Le plateau sportif et les estrades seront remis à neuf, l’éclairage sera amélioré, une nouvelle cantine et un bloc sanitaire seront aménagés et l’accessibilité du lieu sera bonifiée.

Les travaux, prévus de 2025 à 2027, entraîneront la fermeture temporaire du parc Cartier. Pour limiter les impacts sur les activités sportives, la Ville a prévu des solutions de relocalisation pour les équipes de soccer et de football vers l’école Sainte-Béatrice et le collège Montmorency.

Des investissements supplémentaires pour mieux s’adapter aux changements climatiques

Rappelons que pour les trois prochaines années, des investissements totaux de 1,72 G$ sont prévus par la Ville de Laval, dont une enveloppe de 100 M$ supplémentaires destinée au plan d’investissement en résilience pour la gestion des eaux. Ces nouvelles sommes permettront d’améliorer et d’adapter les infrastructures liées au cycle complet de la gestion de l’eau, de l’aqueduc aux eaux usées, les rendant plus résilientes aux changements climatiques.