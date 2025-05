Stationnement sur rue : Laval passe à la signalisation intelligente

La Ville de Laval a débuté l'installation progressif de la signalisation dynamique pour le stationnement sur rue. Actuellement, c'est dans le secteur le plus peuplé de l’île, soit celui compris entre les autoroutes 13, 15 et 440 ainsi que la rivière des Prairies, que cette technologie est en fonction.

Cette mesure vise à améliorer le service à la population tout en réduisant l’impact des opérations d’entretien des rues sur la disponibilité des espaces de stationnement. Des panneaux lumineux intelligents indiquent en temps réel des interdictions de stationner lors d’opérations municipales comme le nettoyage des rues ou le déneigement.

Depuis 2015, la Ville a mené à plusieurs projets pilotes dans certains quartiers. Elle a observé un haut taux de respect de la signalisation ainsi qu’un impact positif sur la qualité et l’efficacité des opérations d’entretien comparativement à la signalisation statique.

« Laval continue de travailler à faciliter la vie de ses citoyens et ses citoyennes ! Les nouveaux panneaux indiquent clairement les périodes à respecter, ce qui permet une gestion plus souple, prévisible et efficace du stationnement sur rue. Ils vont surtout nous permettre d’améliorer l’expérience citoyenne en rendant les opérations d’entretien plus fluides, avec moins de confusion et davantage de flexibilité. Ce projet incarne notre volonté de faire de Laval une ville plus efficiente, plus innovante et toujours à l’écoute des besoins de sa population », explique Stéphane Boyer, maire de Laval.

L’été 2025 servira de période de transition, durant laquelle la population pourra s’adapter au système dans les secteurs où la nouvelle technologie est déjà en place et où la signalisation statique sera progressivement retirée. En parallèle, l’installation des panneaux dynamiques est en cours dans le secteur compris entre les autoroutes 15, 19 et 440 ainsi que la rivière des Prairies, avec une mise en service prévue à l’automne ou à l’hiver prochain.