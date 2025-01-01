Nous joindre
Société immobilière Courbec inc., Fiducie MAXIMA, Fonds immobilier Maxima

Avis public

durée 16h45
19 août 2025
Avis est donné à Société immobilière Courbec inc., Fiducie MAXIMA, Fonds immobilier Maxima, personnes intéressées de vous présenter au greffe de la Cour Supérieure du district d’Abitibi situé au Palais de justice d’Amos au 891, 3e Rue Ouest, Amos (Québec), J9T 2T4, dans les 30 jours afin de recevoir la demande introductive d’instance en jugement déclaratoire qui y a été laissée à votre attention. Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.

Amos, le 18 août 2025.

Valérie ST-GELAIS, notaire
 

