Une marche pour soutenir la Maison de la Sérénité à Laval

Le dimanche 21 septembre 2025, La Maison de la Sérénité tiendra la 4e édition de La Marche – Marchons pour La Maison, visant à soutenir une cause aussi essentielle que touchante. Cette édition marque aussi un moment important : les 15 ans de La Maison de la Sérénité, la seule maison de soins palliatifs à Laval située à St-Vincent-de-Paul.

Depuis son ouverture, et le jour où elle a accueilli son premier patient en 2010, La Maison de la Sérénité offre gratuitement des soins palliatifs empreints d’humanité, ainsi qu’un accompagnement bienveillant aux patients en fin de vie et à leurs proches. Plus de 1,8 million de dollars doivent être amassés chaque année pour maintenir ces services, en complément aux fonds gouvernementaux. C’est pourquoi la mobilisation de la communauté est cruciale.

Objectif 2025 : amasser 115 000 $

L’an dernier, La Marche (3ième édition) a permis de recueillir plus de 100 000 $ grâce à la générosité des participants et des donateurs. Pour cette édition anniversaire, l’objectif est ambitieux : 115 000 $. Chaque pas compte, chaque don fait la différence.

L’événement se déroulera sur le site de La Maison (655, avenue Bellevue à Laval) et comprendra : un échauffement collectif, une envolée de papillons, une Marche symbolique dans le quartier, un BBQ familial et des animations musicales et festives.

Animatrices, ambassadrices et coprésidents engagés

Cette édition 2025 pourra compter sur la présence et l’énergie de nombreuses personnalités engagées.

Les animatrices sont Marie-Andrée Leblond de Salut Bonjour, LCN et Véronique Saumure de MétéoMédia.

La médaillée olympique en judo qui marchera pour la troisième année consécutive Catherine Beauchemin-Pinard et la membre de l'équipe olympique canadienne en tir à l'arc Virginie Chénier sont les ambassadrices.

L'animation musicale sera tenue par Maude Buisson, chanteuse et directrice des loisirs au Marronnier de Laval.

« Marcher pour La Maison, c’est poser un geste de solidarité, mais aussi un acte de reconnaissance envers un lieu essentiel pour notre communauté. » – Josée Lecours, Famille Ambassadrice

Les coprésidents d’honneur de cette année sont Me Anne-Catherine Farley, notaire (Farley & Farley), qui revient pour une deuxième année consécutive, et M. Steve Cormier, directeur des ressources informationnelles à la Ville de Repentigny.