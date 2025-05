Il y a eu légèrement moins de morts et de blessés sur les routes du Québec en 2024

La Fondation Cité de la Santé à Laval recevra un don de 10 000$ d'un citoyen de Mirabel, Marc-André Desjardins, qui a participé à l'émission spéciale du jeu télévisé La Poule aux oeufs d'or le 18 main dernier. Les participants à cette émission étaient invités à choisir un organisme sans but lucratif dont la cause leur est chère et à laquelle ...