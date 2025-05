La Poule aux œufs d’or : don de 10 000$ pour la Fondation Cité de la Santé

La Fondation Cité de la Santé à Laval recevra un don de 10 000$ d'un citoyen de Mirabel, Marc-André Desjardins, qui a participé à l'émission spéciale du jeu télévisé La Poule aux oeufs d'or le 18 main dernier.

Les participants à cette émission étaient invités à choisir un organisme sans but lucratif dont la cause leur est chère et à laquelle Loto-Québec remettra un don équivalant à la somme gagnée.

M. Desjardins tenait à souligner l’excellence des soins et de l’accompagnement qu’a reçus une personne proche de lui dans un des établissements soutenus par la Fondation. Le directeur adjoint de la Fondation, Étienne Lalonde, était présent en studio et a mentionné que l’humanité des soins était au cœur de la mission de la Fondation.