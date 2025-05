David De Cotis célèbre les 100 ans de Giuditta Giuzio

Le conseiller municipal du district de Saint-Bruno, David De Cotis, a tenu à souligner le 100e anniversaire de la Lavalloise, Giuditta Giuzio.

C'est le 21 mai, que la centenaire a célébrer son vénérable âge. M. De Cotis indique par voie de communiqué que « nous avons célébré un jalon extraordinaire — un siècle rempli de souvenirs, de résilience, de sagesse et d’amour ».

Il ajoute que pour lui atteindre l'âge de 100 ans « est un témoignage remarquable de la force de votre esprit et de la richesse de votre parcours ».

Il a tenu à s'exprimer directement auprès de Madame Giuzio en disant : « votre vie a touché tant de personnes, et votre héritage continue d’inspirer ceux qui vous entourent. Que cette journée spéciale soit remplie de joie, entourée de la chaleur de votre famille et de vos amis, et que les années à venir vous apportent paix, santé et bonheur. Avec nos plus sincères félicitations et toute notre admiration — Joyeux 100e anniversaire et que de nombreuses bénédictions vous accompagnent ! ».