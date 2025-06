Mobilisation pour les 30 ans de la Marche Du pain et des roses à Laval

La population de Laval est invitée le 4 juin à se joindre à La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), pour célébrer les 30 ans de la Marche Du pain et des roses.

Les personnes intéressées sont attendues pour 13h15 près du pont Marius-Dufresne (pont de la 117), au coin des Boul. Curé-Labelle et Boul. Sainte-Rose à Laval. Le rassemblement se termine à 13h45.

Historique

Du 26 mai au 4 juin 1995, des milliers de Québécoises se sont rassemblées à l’occasion de la Marche Du pain et des roses pour revendiquer des conditions de travail justes et une vie digne, libre de pauvreté et d’inégalités. 30 ans plus tard, nous marchons encore — parce que les revendications sont toujours d’actualité. La TCLCF et ses membres vous invite à souligner cet événement historique et à démontrer que les droits des femmes et leurs conditions de vie restent une priorité.

La Marche du Pain et des roses de 1995 a mené à la création de la Marche mondiale des femmes en 2000, une initiative québécoise, où des femmes de plus d’une centaine de pays se sont mises en marche pour faire entendre leurs voix et revendiquer l'égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix. 2025 marque la 5e édition de la marche mondiale des femmes. De 1995 à 2025, nous sommes toujours en marche!