Création d’un grand parc de conservation sur la rivière des Mille Îles

À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle d’Éco-Nature, les maires et mairesses de Laval, de Rosemère, de Deux-Montagnes, de Boisbriand, de Terrebonne, de Sainte- Thérèse, de Saint-Eustache, de Lorraine, de Bois-des-Filion, de Mascouche ont réitéré leur engagement commun envers la création d’un grand parc de conservation métropolitain de la Rivière- des-Mille-Îles. À ces 10 voix, s’est ajouté celle de la mairesse de Blainville.

Cette mobilisation régionale vise à protéger une ressource précieuse et indispensable – l’eau potable – et à garantir l’intégrité des milieux naturels riches et exceptionnels du territoire de même que leur accessibilité aux citoyens et citoyennes.

Ce soutien renouvelé s’inscrit dans la continuité d’un engagement pris en 2023, lorsque les élu.e.s. de dix municipalités ont signé une déclaration commune dans laquelle ils s’engageaient à entreprendre les démarches nécessaires pour reconnaître et protéger la rivière des Mille Îles à titre de « Parc de conservation métropolitain ». Le territoire projeté formera une vaste mosaïque d’aires protégées, incluant le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles, dont l’agrandissement est actuellement à l’étude.

Cette initiative contribue à l’atteinte de la cible de conservation de 30% du territoire d’ici 2030, et ce, dans le sud du Québec, où se concentre la forte majorité de la population et où la protection s’avère nettement insuffisante. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan Nature 2030 du gouvernement du Québec.

Par cet appui renouvelé, les élus municipaux réaffirment leur volonté d’agir collectivement d’une vision commune et concertée, garantissant l’intégrité et la pérennité d’un joyau de biodiversité et améliorant les accès à la nature dans une gestion intégrée et harmonieuse qui dépasse les limites municipales.