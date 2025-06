Réaménagement de la berge de l’ancienne marina du Commodore à Laval

La Ville de Laval souligne un tournant majeur dans le réaménagement de la berge de l’ancienne marina du Commodore, avec l’octroi d’un contrat de services professionnels à la firme Vlan paysage pour un montant de 892 722,25 $ (taxes incluses).

Ce mandat permettra la conception des plans et devis ainsi que l’accompagnement de la Ville tout au long de la phase de construction du futur espace riverain. Fruit d’une vaste démarche de consultation citoyenne, le projet vise à transformer cet ancien site privé en un espace naturel accessible, durable et respectueux de l’environnement, en continuité avec la berge des Écores.

« Avec l’aménagement des berges du Commodore et des Écores, nous poursuivons nos efforts pour ouvrir de grands espaces riverains à la population. Ce projet redonne vie à un site longtemps en suspens, en le transformant en espace riverain ouvert à tous. Il s’inscrit pleinement dans notre vision d’une ville plus verte, plus accessible et plus connectée à ses milieux naturels », indique Christine Poirier, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau

Rappelons que cette initiative s’appuie sur des échanges tenus avec la population, notamment lors d’un atelier participatif organisé en juin 2023 qui a réuni près de 180 citoyens et citoyennes. Leurs suggestions et préoccupations ont permis de guider les orientations du projet afin de répondre aux attentes des Lavalloises et Lavallois en matière d’accès aux berges et de préservation des milieux naturels.

Un projet ambitieux de concert avec la population

Un tel réaménagement nécessite une planification rigoureuse pour garantir un espace durable et accessible à toute la population. Depuis l’acquisition du site en 2020, plusieurs jalons significatifs ont d’ailleurs été franchis :

La démolition du bâtiment de l’ancienne marina;

L’installation d’une halte temporaire sur le site;

La réalisation d’études environnementales;

La déminéralisation de 7 000 m² de surface bétonnée à l’été 2024.

Ce contrat ouvre une nouvelle phase concrète dans la réalisation d’un projet soigneusement planifié. Dans cet esprit, une étape importante de participation publique aura lieu à l’hiver 2025-2026, à l’occasion du dévoilement du concept d’aménagement.