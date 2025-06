Un plan de transition socio-écologique pour la région de Laval

Laval ZéN (zéro émission nette) a procédé au lancement du Plan régional de transition socio-écologique, Laval 2025-2027.

Depuis 2021, Laval ZéN mobilise les organisations du territoire autour d’une démarche collective visant à planifier la transition socio-écologique. Cette transition implique de transformer les activités humaines pour limiter leur impact sur l’environnement tout assurant une vie digne et saine pour toutes les personnes.

Le Plan régional de transition socio-écologique, Laval 2025-2027 s’articule autour de neuf jalons, parmi lesquels on retrouve l’importance de la culture, le rôle de la participation publique, la réduction de la consommation d’énergie, l’éducation relative à la transition et la protection des milieux naturels. Pour réaliser ces jalons, vingt-et-une actions sont proposées par les membres de Laval ZéN dans un horizon de deux ans.

La diversité des membres de Laval ZéN témoigne de l’importance de cette démarche pour la région. Ainsi, le plan est rendu possible grâce au soutien de Culture Laval, CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval, le Collège Montmorency, le Centre de services scolaire de Laval, le Pôle régional d'économie sociale de Laval, l’Université de Montréal, la Ville de Laval, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, la Société de transport de Laval, Centre intégré de santé et de services sociaux, Tourisme Laval et le Conseil régional de l’environnement de Laval. « C’est une force non négligeable de pouvoir compter sur autant de grandes organisations pour faire avancer la transition à Laval », explique Pierre-Luc Baril, chargé de projet responsable de la démarche.

Initié en 2021 par le Front commun pour la transition énergétique, Laval ZéN cherche à mobiliser un cercle toujours plus large d’organisations autour d’une démarche collective de transition socio-écologique. Cette mobilisation s’appuie sur un outil peu connu: la méthode prospective. Cette approche propose d’explorer les différents futurs possibles pour faciliter la prise de décision aujourd’hui.

Après avoir réalisé un portrait du territoire et de sa communauté, Laval ZéN s’est lancé dans une consultation publique pour déterminer la vision collective de la transition socio- écologique à Laval. Autrement dit, à quoi pourrait bien ressembler Laval en 2050, une fois la transition réalisée ? Suite à quoi des chemins de transition ont été élaborés par trois comités experts. Il s’agit de trajectoires permettant de passer de la situation actuelle au futur souhaité. Chaque trajectoire est composée de jalons, c’est-à-dire des étapes intermédiaires à réaliser pour atteindre la vision du territoire souhaité. Ces chemins de transition ont été les assises sur lesquels s’est élaboré le Plan régional de transition socio-écologique, Laval 2025-2027.

Dévoilé le 29 mai dernier lors d’une soirée spéciale au Musée de la Santé Armand- Frappier, ce plan de transition socio-écologique se veut un appel en faveur du passage à l’action. Près de 70 personnes étaient présentes à l’évènement. « C’est l’occasion de créer un momentum à Laval! Toutes les organisations ont un rôle à jouer dans cette transition, tout le monde à sa place dans cette démarche collective », explique Elodie Morandini, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Laval, organisme porteur de Laval ZéN.