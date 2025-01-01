Les premières médailles de l’Ordre de la Ville de Laval décernées

À l’occasion des célébrations de son 60e anniversaire, Laval a remis pour la toute première fois des médailles de l’Ordre de la Ville afin d’honorer l’engagement exceptionnel de citoyennes et de citoyens.

Cette nouvelle distinction souligne l’apport remarquable de personnes œuvrant dans divers secteurs de la communauté lavalloise et contribuant au rayonnement de notre collectivité.

« Les récipiendaires de l’Ordre de la Ville de Laval incarnent, chacune et chacun à leur manière, les valeurs de fierté, d’excellence et de solidarité qui définissent notre ville. Depuis 60 ans, Laval se construit grâce à l’engagement des personnes qui y vivent, y travaillent et y rêvent. En tant que maire, je suis profondément fier du chemin parcouru et encore plus enthousiaste pour la suite. Laval est aujourd’hui une ville qui s’affirme et qui rayonne à l’échelle du Québec et du Canada. En 2025, j’invite tous les Lavallois et toutes les Lavalloises à prendre part à cette grande fête collective, qui célèbre notre passé, notre présent et l’avenir que nous bâtissons ensemble », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

Des récipiendaires d’exceptions

Les premiers récipiendaires sont des figures engagées et inspirantes de notre communauté, issues de tous les domaines d’activité.

Agriculture et affaires : Jocelyn Gibouleau (président du Groupe Margiric et agriculteur de renom)

(président du Groupe Margiric et agriculteur de renom) Culture : Luc De Larochellière (auteur-compositeur-interprète)

(auteur-compositeur-interprète) Développement social : Stéphanie Leblanc (fondatrice de la Maison des enfants le Dauphin)

(fondatrice de la Maison des enfants le Dauphin) Éducation : Yves-Michel Volcy (directeur général du Centre de services scolaires de Laval)

(directeur général du Centre de services scolaires de Laval) Santé et services sociaux : Dr Farid Amer Ouali et Dre Tasnim Alami-Laroussi (couple fondateur de la clinique Sourires Solidaires)

(couple fondateur de la clinique Sourires Solidaires) Sports : Pascal Vincent (entraîneur-chef du Rocket de Laval)

Au cœur du 60e anniversaire de la Ville

Honorer celles et ceux qui façonnent Laval faisait partie intégrante des célébrations entourant les 60 ans de Laval. Avec une programmation bonifiée sur l’ensemble du territoire tout au long de l’année, ce 60e anniversaire met en lumière la métamorphose impressionnante de la municipalité. En effet, tout au long de 2025, Laval propose une programmation festive et gratuite, pensée pour toutes les générations. Forums citoyens, circuits artistiques, fêtes de quartier, bibliothèques animées, théâtre à ciel ouvert, événements gourmands, Zones musicales et bien plus encore. Les célébrations du 60e se vivent dans tous les quartiers, avec une foule d’activités gratuites pour tous les âges et tous les goûts, à l’image d’une ville inclusive et tournée vers l’avenir.

D’ailleurs, le 6 août, la Place Bell a accueilli un concert anniversaire d’envergure, réunissant plus de 60 musiciennes et musiciens de l’Orchestre symphonique de Laval, le violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostiguy, le premier violon solo de l’OSL Antoine Bareil, la chanteuse Guylaine Tanguay et le Chœur des jeunes de Laval, sous la direction du chef attitré Adam Johnson.

« Il y a maintenant 60 ans, Laval est née d’une vision ambitieuse : celle de fonder sur l’île Jésus une ville forte, répondant aux enjeux liés à sa croissance et tournée vers l’avenir. Fondatrices de cette histoire unique, les 14 ex-municipalités constituent aujourd’hui autant de milieux de vie distincts, qui portent toujours en eux les bases d’une identité commune en constante évolution. Alors que nous nous souvenons de ceux et celles qui nous ont précédés dans cette grande aventure, j’invite les Lavalloises et les Lavallois à célébrer leur quartier, leur ville, et tout ce qui nous attend », exprime Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont et responsable des célébrations du 60e anniversaire de Laval.

Laval d’hier à aujourd’hui

Le 6 août 1965, la charte de la Ville de Laval entrait en vigueur, fusionnant officiellement les 14 municipalités de l’île Jésus en une seule entité. Cette décision audacieuse a permis d’instaurer une planification cohérente, de renforcer les institutions locales et de créer un véritable sentiment d’appartenance. En six décennies, Laval s’est affirmé comme une ville à part entière, avec ses quartiers distincts, son économie, sa culture, son histoire et son identité propre.

De banlieue en développement à grande ville en mouvement, Laval est aujourd’hui la troisième municipalité en importance au Québec, avec plus de 460 000 habitantes et habitants. Cette croissance soutenue s’explique par un dynamisme assumé et une volonté d’offrir une qualité de vie exceptionnelle au travers des quartiers. Laval se distingue aussi par sa jeunesse: plus de 20 % de la population est âgée de moins de 18 ans. Cette vitalité s’incarne sur les plans sportifs et culturels, de même que dans les projets d’envergure portés par la Ville pour répondre aux besoins d’une population en constante évolution.