Un montant record

La Ville de Laval remet 428 534 $ à Centraide du Grand Montréal

durée 10h44
3 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

La 27ᵉ campagne Centraide du personnel actif et retraité de la Ville de Laval a permis de dépasser le montant amassé l’an dernier ainsi que l’objectif  de 421 000 $. La mobilisation de 801 employés et employées de la Ville de Laval a permis ainsi de remettre 428 534 $ à Centraide du Grand Montréal.

« Dans un contexte où les défis sont nombreux, la solidarité et la collaboration des équipes de la Ville ont fait toute la différence. Leur engagement remarquable reflète une volonté sincère de soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je leur exprime toute ma gratitude pour cette générosité exemplaire. », exprime Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin. 

Sous la coprésidence de Mathieu Monfet, directeur du Service de l’environnement, et de Tania Fonrose, directrice du Service de l’expérience citoyenne, la campagne 2025 s’est démarquée par une forte mobilisation et par plusieurs activités rassembleuses. Parmi celles-ci, soulignons la toute première participation de la Ville de Laval à la Coupe de soccer Centraide.

Sur le territoire de Laval, Centraide vient en aide à près de 88 000 personnes annuellement. En 2024 et 2025, Centraide a soutenu 26 organismes communautaires lavallois qui sont outillés pour créer un impact significatif et durable dans la vie de personnes vulnérables.

