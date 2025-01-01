Une Lavalloise remporte 1 000 000 $ au tirage du Québec Max

Le 3 octobre dernier, la Lavalloise Wisline Milhomme a remporté un lot de 1 000 000 $ au tirage de la loterie Québec Max.

Le plus étonnant c'est que c'est grâce à une participation gratuite si elle a reçu ce montant.Ce n'est que quelques jours après le tirage, que l'heureuse gagnante en a fait la découverte ayant l'habitude de valider ses billets lorsqu'elle achète ceux pour le tirage suivant.

« Quand j’ai vu apparaître à l’écran “1 000 000 $ – veuillez vous adresser au détaillant”, je suis restée figée », a-t-elle raconté.

Mme Wisline a l'intention de prendre ce lot pour régler quelques factures, pour ensuite se gâter.

Le billet gagnant provient du Marché Sabiraa, situé sur la rue Monselet, à Montréal-Nord.