Verdissement de 218 m2

Ue vingtaine de citoyens dépave une partie d'un CPE dans Chomedey

durée 13h00
21 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Une vingtaine de bénévoles pour l'organisme CANOPÉE ont participé au retrait de 218 m2 d’asphalte inutilisé sur un terrain appartenant au Centre de la petite enfance (CPE) Le Marmot qui rit situé dans le quartier Chomedey à Laval. 

Le dépavage a eu lieu lors d’une journée festive en compagnie de membres de la communauté engagés dans le cadre du projet Sous les pavés. Ce nouvel espace dégagé et réaménagé avec des végétaux permettra de réduire l'effet d'îlot de chaleur et de mieux gérer les eaux de pluie, tout en fournissant un espace de détente et de jeu mieux adapté pour les enfants et l’équipe du CPE.

Le but du projet vise à ce que les communautés développent leurs capacités d’intervention en matière de déminéralisation, pour une meilleure gestion des eaux pluviales et un milieu de vie plus résilient face aux changements climatiques. La démarche engage activement les propriétaires, les organisations, les entreprises locales ainsi que les citoyens et citoyennes à transformer collectivement des sites asphaltés en espaces frais, conviviaux et verdoyants.

« Le dépavage a eu lieu en octobre, suivi d’une plantation de 15 arbres d’espèces variées. Le site accueillera ensuite des arbustes, des vivaces, des modules de jeux naturels et du mobilier urbain pour créer un environnement dont les enfants pourront profiter même lors des journées de canicule. Pour l’équipe de CANOPÉE, c’est un projet qui suscite beaucoup de fierté et qui contribue directement à la poursuite de notre mission. », souligne Enrico Asselin, chargé de projet en verdissement.

« En plus des bénéfices environnementaux, ce réaménagement va contribuer à un milieu de vie plus sain et agréable tant pour les enfants que pour le personnel du CPE. Des conditions gagnantes pour grandir en santé, en concordance avec notre approche Grandir en nature – qui sera mise de l’avant lors de l’inauguration du site au printemps prochain », poursuit Madame Lorena Munoz, directrice, CPE Le Marmot qui rit.

 

