Une nouvelle halte vélo à la berge des Rapides-du-Cheval-Blanc

Située sur le chemin du Bord-de-l’Eau, à Sainte-Dorothée, la nouvelle halte vélo de la berge des Rapides-du-Cheval-Blanc offre à la population ainsi qu’aux cyclistes empruntant le sentier cyclable entre Oka et Mont-Saint-Hilaire un lieu de pause paisible en bordure de la rivière des Prairies.

Ce projet comprend une aire de détente centrale végétalisée, un sentier piétonnier traversant un boisé ainsi que du mobilier urbain. Afin de protéger la biodiversité et de l’intégrer respectueusement au paysage existant, de nouveaux arbres et arbustes indigènes ont été plantés sur le site. Ce projet a été rendu possible grâce à un investissement total de 455 064 $, qui inclut une aide financière de 271 203 $ versée en parts égales par le gouvernement du Québec et la CMM, ainsi qu’un investissement complémentaire de 183 861 $ de la Ville de Laval.

Berge des Écores : un écosystème restauré

La berge des Écores, un milieu riverain stratégique située entre les ponts Viau et Papineau-Leblanc, a fait l’objet d’un projet de restauration écologique. La première phase de celui-ci a permis la plantation massive d’arbustes, l’hydro-ensemencement des sols et l’installation d’une clôture de filet le long de la berge afin de contrôler efficacement la présence de sauvagine. À terme, le projet permettra d’améliorer la connectivité du corridor écologique et de consolider plus de 500 mètres de rive. Ce projet qui représente un investissement total de 110 646 $ a bénéficié d’une aide financière de 68 613,77 $ provenant en parts égales du gouvernement du Québec et de la CMM, tandis que la Ville de Laval y a consacré 36 882 $.

Renforcement de la biodiversité au parc Armand-Frappier

La rive du parc Armand-Frappier, entre les ponts Médéric-Martin et Lachapelle, a également fait l’objet d’un important projet de restauration. Grâce à un investissement total de 95 597 $, dont 50 033 $ fournis en parts égales par le gouvernement du Québec et la CMM et 46 564 $ investis par la Ville de Laval, ce projet a permis de préserver plus de 320 mètres linéaires de rive. Il a aussi contribué à éliminer près de 1 000 nerpruns cathartiques, une espèce exotique envahissante. Sur une superficie de plus de 12 000 m², ce sont 136 arbres, 150 arbustes et 200 boutures de saule qui ont été plantés pour contribuer à restaurer un écosystème riche et équilibré.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal au bénéfice des citoyens.