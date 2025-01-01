AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

(Avis dans un journal : Selon l’article 795, al. 2 du Code civil du Québec)

Avis est donné par la présente, conformément au Code civil du Québec, de la clôture de l’inventaire en regard de la succession de Roger ROCHELEAU, en son vivant résidant au 263-1400, boul. Chomedey, Laval (Québec) H7V 5C5 et décédé à Laval le 3 avril 2025.



Cet inventaire peut être consulté, sur rendez-vous, par toute personne ayant un intérêt, au 263-1400, boul. Chomedey, Laval (Québec) H7V 5C5.



Laval, le 29 août 2025



Nicole Gascon Rocheleau, liquidatrice

