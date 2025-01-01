Célèbre sociologue
Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher
Par La Presse Canadienne
Le sociologue Guy Rocher, considéré comme un des bâtisseurs de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales.
Le gouvernement a fait savoir jeudi que la famille avait accepté une offre du premier ministre François Legault pour un «hommage national».
Le penseur né à Berthierville le 20 avril 2024 est décédé à l'âge de 101 ans mercredi.
Patrice Bergeron, La Presse Canadienne