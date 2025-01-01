La population invitée au Parcours Parkinson 2025 au parc Ahuntsic

Parkinson Montréal-Laval invite la population au Parcours Parkinson 2025, qui se déroulera le 7 septembre prochain au parc Ahuntsic à Montréal. Comme l’indique bien le thème de cette année : « Bouger, c’est essentiel. Votre don aussi. », enfilez vos souliers pour la cause du Parkinson et parcourez 1, 2 ou 5 kilomètres.

Cet événement est la plus grande levée de fonds annuelle de Parkinson Montréal-Laval et joue un rôle crucial dans le financement des services essentiels à toute une communauté. À l’écoute des besoins des personnes vivant avec le Parkinson et leurs proches aidants, cette année PML doit impérativement atteindre l'objectif ambitieux de 100 000 $ pour maintenir une offre d'activités pertinente, diversifiée et surtout abordable.

Votre générosité permettra d’offrir des cours de boxe adaptée, de créer des rencontres et des groupes de soutien, d’offrir des conférences et des ateliers, de tisser des liens uniques et, surtout, à bâtir une communauté forte qui contribue à contrer l’isolement.

Parcours Parkinson, c’est donc plus qu’une simple marche; c’est une occasion unique de rassembler la communauté et de montrer son soutien pour les 10 000 personnes vivant avec la maladie dans le Grand Montréal et leur famille. En enfilant vos souliers le 7 septembre prochain et en donnant à la campagne, vous contribuez directement à perpétuer une offre de services nécessaires et accessibles.

Joignez-vous au Parcours ! L’inscription à l’événement coûte 25$ et se fait en ligne ou directement sur place. Vous pouvez également soutenir la cause dès maintenant en faisant un don en ligne sur notre page de levée de fonds. Pour s’inscrire ou pour donner : https://www.zeffy.com/fr-CA/peer- to-peer/parcours-parkinson--2025-2