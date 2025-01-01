Début du service de collecte à la porte pour les appareils réfrigérants

Après une première phase de déploiement réussie en juin dernier, GoRecycle annonce aujourd’hui le lancement officiel de son service de collecte à la porte sur les territoires de Laval et de l’Île de Montréal. Une première au Québec, cette initiative gratuite permet de se départir facilement de ses appareils réfrigérants sans l’obligation d’en acheter un nouveau.

Chaque appareil récupéré grâce à cette initiative permet d’éviter en moyenne une tonne de gaz à effet de serre (GES), ce qui contribue directement à la lutte contre les changements climatiques.

Une demande citoyenne entendue

Répondant à une forte demande du public, ce service couvre tous les types d’appareils réfrigérants résidentiels : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs (portables ou de fenêtre), déshumidificateurs, celliers, refroidisseurs à vin et distributeurs d’eau. Pour participer, il suffit de planifier une collecte sur gorecycle.com/collecte et de suivre les consignes de préparation de l’appareil.

Le service de collecte à la porte vient compléter l’offre existante des détaillants du Québec, qui proposent déjà la collecte des appareils réfrigérants lors de l’achat d’un nouvel appareil. Avec son initiative, GoRecycle permet à la population de se départir de leurs appareils réfrigérants, qu’ils le remplacent ou non. Le service obtient présentement une note de satisfaction de 4,9 sur 5 et pourrait être étendu à d’autres villes du Québec dès 2026.

« Nous sommes très fiers de lancer officiellement notre service de collecte à la porte, qui représente la suite naturelle de notre mission chez GoRecycle. La population nous l’a demandé et nous avons répondu avec une solution concrète, simple et accessible. En plus d’être apprécié par les usagers, ce service a un véritable impact environnemental : une fois collectés, les appareils sont acheminés vers nos partenaires certifiés, où plus de 95 % des matériaux sont recyclés de manière responsable, évitant ainsi la libération de tonnes de GES dans l’atmosphère. », exprime Jules Foisy-Lapointe, directeur général de GoRecycle.

La collecte à la porte en bref

En choisissant la collecte à la porte de GoRecycle, il est possible de se départir facilement de ses appareils réfrigérants en suivant les étapes suivantes :

Remplissez la demande en ligne et choisissez votre date de collecte et préparez l’appareil pour la collecte en vidant l'appareil, en inscrivant « GoRecycle » sur celui-ci, en scellant les portes avec du ruban adhésif et en le sortant à l'extérieur du domicile en évitant de le déposer sur le trottoir.

Un transporteur passera le jour prévu pour le ramassage de votre appareil.

GoRecycle rappelle l’importance de placer les appareils à proximité de la porte ou de l’escalier, et non en bordure de rue, et de ne pas sortir les appareils trop tôt avant la collecte, afin d’éviter qu’ils soient récupérés par autrui. Cela permet d’éviter que les gaz réfrigérants contenus dans ces appareils soient libérés dans l’environnement.