Création d'un registre public des projets d'IA

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

9 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année.

Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du gouvernement, afin de renforcer la transparence.

Il n'existe actuellement aucune liste publique complète des projets du gouvernement fédéral utilisant l'intelligence artificielle.

Par exemple, chez Services partagés Canada, on utilise une solution de rechange interne à des outils tels que ChatGPT pour accomplir certaines tâches, comme la rédaction de courriels ou la synthèse d'informations.

Patrimoine canadien utilise l'automatisation et l'IA générative dans la correspondance ministérielle, tandis que l'Agence du revenu du Canada permet aux Canadiens d'accéder à leurs comptes à l'aide d'un cellulaire, d'une pièce d'identité gouvernementale et d'une technologie de reconnaissance faciale.

Le premier ministre Mark Carney a promis, lors de la campagne électorale du printemps, d'investir dans la technologie de l'IA afin de stimuler l'économie.

 

