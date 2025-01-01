Nous joindre
Selon Météomédia

Un automne doux prévu partout au pays

durée 12h00
10 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

L’automne sera doux avec des températures au-dessus des normales saisonnières partout au pays, selon les prévisions de Météomédia, qui annonce toutefois l'arrivée brusque du temps froid dans la deuxième partie de la saison.

Les mois de septembre et octobre s’annoncent doux pour le Québec et l’Ontario, avec des températures au-dessus des normales saisonnières et du temps généralement sec.

«Ça sera du temps parfait pour les activités à l'extérieur, de la mi- septembre jusqu'à la fin octobre. Mais, après ça, pendant le mois de novembre, ce qu'on prévoit c'est une cassure. Ce n’est pas clair si cette cassure arrivera dans la première moitié ou la deuxième moitié de novembre, mais cette cassure sera définitive et nous enfoncera dans l’hiver», a résumé Patrick DeBellefeuille, présentateur météo à MétéoMédia.

Atlantique

Les températures seront également au-dessus des normales saisonnières et des précipitations près des normales dans les provinces de l’Atlantique. Toutefois, il faut «garder à l'œil la remontée de systèmes tropicaux vers la région qui pourrait apporter de grandes quantités de précipitations et de forts vents», a mis en garde MétéoMédia dans un communiqué publié mercredi.

Concernant les risques d’ouragans et de tempêtes tropicales, «pour l'instant, on n'a pas une saison qui est très active, mais elle va s'activer au courant des prochaines semaines, donc le risque grandit», a indiqué Patrick DeBellefeuille.

Ailleurs au pays

Dans l’ouest du Canada, les prévisions sont similaires à celles de l’Est. «L’été 2025 a été marqué par les nombreux feux de forêt, la fumée et la sécheresse au pays. Peu de répit est prévu en automne pour les secteurs durement touchés, alors que des conditions sèches sont attendues en septembre et octobre», a expliqué André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Il a précisé que «l'important changement de régime» qui provoquera l'arrivée du temps froid au pays arrivera «tout d’abord pour les provinces de l’Ouest, puis dans l’est du pays à la toute fin de la saison ».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

