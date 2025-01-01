Budget participatif 2025 : Laval dévoile les six projets gagnants

Les six projets retenus dans le cadre du budget participatif de Laval, dont quatre couvriront tous les secteurs, favoriseront la mobilité, la socialisation et le jeu. Cette année, la Ville réserve 3 M$ pour réaliser ces projets proposés et votés par les citoyens lavallois.

Soulignons que plus de 5 500 votes ont été compilés lors de cette 2e édition, ce qui représente 1,24 % de la population lavalloise, un taux qui s’inscrit dans les meilleures pratiques internationales.

« Laval continue d’être cheffe de file en matière de participation citoyenne! Avec cette 2e édition du budget participatif lavallois, la population participe directement à la prise de décisions publiques. Cette démarche permet aux Lavallois et aux Lavalloises de s’approprier encore plus leur ville et de créer un plus grand sentiment d’appartenance. De plus, pour cette édition, quatre projets couvriront tout le territoire! Cette démarche mobilise de nombreux citoyens et citoyennes, et tout le monde sur l’île pourra en profiter. », indique Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation citoyenne.

Projets à réaliser dans tous les secteurs lavallois

Des potagers dans nos quartiers : Bonification des activités dans tous les jardins collectifs de Laval pour encourager l’agriculture urbaine et renforcer les liens communautaires.

Du plaisir pour les personnes aînées : Programmation d’activités ludiques et éducatives pour les personnes aînées offertes dans les Bibliothèques de Laval.

Sécurité alimentaire à Laval : Programmation d’activités éducatives entourant la cuisine et la saine alimentation dans les cuisines collectives existantes et des organismes dédiés.

Haltes mécano vélo : Aménagement de neuf haltes avec stations de réparation de vélos et aires de repos pour encourager la mobilité active.

Projets à réaliser dans le secteur de Fabreville-Est, Sainte-Rose

Utiliser l’inutilisé : Création de parcours piétonniers et de sentiers avec mobilier de repos et œuvres d’art locales dans les portions inutilisées des parcs Notre-Dame et de Venise.

Projets à réaliser dans les secteurs de Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey

Tout le monde en selle : Bonification de la sécurité cyclable et piétonne sur divers tronçons du boulevard du Souvenir.