Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Mobilité, socialisation et jeu

Budget participatif 2025 : Laval dévoile les six projets gagnants

durée 10h00
11 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les six projets retenus dans le cadre du budget participatif de Laval, dont quatre couvriront tous les secteurs, favoriseront la mobilité, la socialisation et le jeu. Cette année, la Ville réserve 3 M$ pour réaliser ces projets proposés et votés par les citoyens lavallois.

Soulignons que plus de 5 500 votes ont été compilés lors de cette 2e édition, ce qui représente 1,24 % de la population lavalloise, un taux qui s’inscrit dans les meilleures pratiques internationales.

« Laval continue d’être cheffe de file en matière de participation citoyenne! Avec cette 2e édition du budget participatif lavallois, la population participe directement à la prise de décisions publiques. Cette démarche permet aux Lavallois et aux Lavalloises de s’approprier encore plus leur ville et de créer un plus grand sentiment d’appartenance.   De plus, pour cette édition, quatre projets couvriront tout le territoire! Cette démarche mobilise de nombreux citoyens et citoyennes, et tout le monde sur l’île pourra en profiter. », indique Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation citoyenne. 

Projets à réaliser dans tous les secteurs lavallois

Des potagers dans nos quartiers : Bonification des activités dans tous les jardins collectifs de Laval pour encourager l’agriculture urbaine et renforcer les liens communautaires.

Du plaisir pour les personnes aînées : Programmation d’activités ludiques et éducatives pour les personnes aînées offertes dans les Bibliothèques de Laval.

Sécurité alimentaire à Laval : Programmation d’activités éducatives entourant la cuisine et la saine alimentation dans les cuisines collectives existantes et des organismes dédiés.

Haltes mécano vélo : Aménagement de neuf haltes avec stations de réparation de vélos et aires de repos pour encourager la mobilité active.

Projets à réaliser dans le secteur de Fabreville-Est, Sainte-Rose

Utiliser l’inutilisé : Création de parcours piétonniers et de sentiers avec mobilier de repos et œuvres d’art locales dans les portions inutilisées des parcs Notre-Dame et de Venise.

Projets à réaliser dans les secteurs de Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey

Tout le monde en selle : Bonification de la sécurité cyclable et piétonne sur divers tronçons du boulevard du Souvenir.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Publié hier à 14h00

La fumée des feux de 2023 a fait plus de 80 000 morts dans le monde

Une étude évaluée par des pairs indique que la fumée des incendies de forêt records au Canada en 2023 a causé environ 5400 décès à court terme et environ 82 100 décès à long terme dans le monde. L'étude, publiée dans la revue «Nature», reconnaît certaines variations dans les estimations de mortalité selon les méthodes utilisées, mais conclut ...

LIRE LA SUITE
Un automne doux prévu partout au pays

Publié hier à 12h00

Un automne doux prévu partout au pays

L’automne sera doux avec des températures au-dessus des normales saisonnières partout au pays, selon les prévisions de Météomédia, qui annonce toutefois l'arrivée brusque du temps froid dans la deuxième partie de la saison. Les mois de septembre et octobre s’annoncent doux pour le Québec et l’Ontario, avec des températures au-dessus des normales ...

LIRE LA SUITE
Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Publié le 9 septembre 2025

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année. Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du ...

LIRE LA SUITE