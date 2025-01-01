Activité bénévole de verdissement au parc de la Renaissance à Laval

Le 17 et 18 octobre, en collaboration avec l'organisme Nature-Action Québec, la Ville de Laval invite la population, les écoles et les organismes communautaires à participer à l'activité bénévole de verdissement au parc de la Renaissance.

Cet événement de plantation d’arbres permettra de créer, à terme, une microforêt. Cette fois-ci, l’objectif est de planter un total de 1000 arbres au courant de ces deux journées.

Déroulement de l’activité

Les personnes intéressées à participer à la plantation doivent s’inscrire via la plateforme d’inscription, à l’une ou l’autre des plages horaires proposées. Chaque plage horaire est d’une durée d’environ 3 heures. Avant d’effectuer la plantation, une courte formation sera offerte aux personnes qui participeront incluant la présentation des espèces végétales plantées et les indications pour effectuer la plantation. Elles seront encadrées par des responsables de Nature- Action Québec qui pourront à tout moment répondre à leurs questions et les guider.

Des actions pour lutter contre les îlots de chaleur urbains

Dans le cadre de son plan de lutte contre les îlots de chaleur, la Ville de Laval a mandaté l’organisme Nature-Action Québec pour effectuer la plantation de microforêts sur son territoire. Le verdissement est en effet un outil essentiel pour contribuer à réduire la chaleur urbaine tout en favorisant la résilience climatique et la biodiversité.

« La plantation de la microforêt au parc du Boutillier, effectuée au printemps 2025, a permis de mobiliser 74 bénévoles et de planter 2 430 arbres. Cet automne, une nouvelle plantation est prévue. Rappelons que ces actions favorisent la résilience de la Ville face aux changements climatiques. », explique Guillaume Letournel, chargé de projet de la direction Écocollectivité de Nature-Action Québec.

Le plan de verdissement de la Ville de Laval

L’augmentation des vagues de chaleur et des canicules représente un défi majeur pour la santé et le bien-être des citoyens et des citoyennes. Afin de répondre à cet enjeu climatique, Laval s’est fixé un objectif ambitieux : planter 30 000 arbres d’ici la fin de 2025.

C’est grâce à ce programme que, depuis 2023, la Ville de Laval offre des arbres gratuits ou à faible coût à la population, une subvention pour les entreprises, ainsi que des plantations participatives dans les quartiers.