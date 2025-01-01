Publication de l'enquête canadienne sur TikTok et la protection de la vie privée

Les autorités fédérales et provinciales chargées de la protection de la vie privée publieront mardi les résultats de leur enquête conjointe sur TikTok.

Elles tiendront une conférence de presse à Ottawa à 13 h pour présenter les conclusions de l'enquête, lancée en 2023.

Elles ont vérifié si TikTok respecte la législation canadienne sur la protection de la vie privée et si un consentement «valide et significatif» était obtenu pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels.

Les organismes de surveillance ont également vérifié si l'entreprise respecte ses obligations de transparence et ont examiné comment les pratiques de TikTok en matière de protection de la vie privée s'appliquaient aux enfants et aux jeunes.

L'année dernière, le gouvernement fédéral a ordonné la fin des activités canadiennes de TikTok à la suite d'un examen de sécurité nationale de ByteDance, l'entreprise chinoise derrière la plateforme de médias sociaux.

Des inquiétudes en matière de protection de la vie privée et de sécurité ont surgi autour de TikTok et ByteDance en raison des lois chinoises sur la sécurité nationale qui obligent les organisations du pays à participer à la collecte de renseignements.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne