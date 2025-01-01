La Société de transport de Laval offre ce samedi le transport à 1 $

Ce samedi 27 septembre, la Société de transport de Laval (STL) offre aux citoyens d'utiliser son ensemble du réseau régulier d'autobus pour seulement 1 $ par passage.

Le déplacement durant la Journée annuelle à 1 $ est payable seulement à bord des autobus par carte de débit ou de crédit, ou en argent comptant.

Il s'agit de la 9e édition de cette journée. Toutefois, c'est la première fois que cela se déroule un samedi, et coïncide avec la Journée mondiale du tourisme. On indique que c'est l’occasion pour découvrir ou redécouvrir Laval et ses attraits, entre découvertes culturelles, escapades en plein air, expériences agroalimentaires et sorties au cœur du centre-ville.

La STL offre sur son site Web plusieurs trajets-découvertes. Rappelons que le transport collectif est toujours gratuit pour les enfants de 11 ans ou moins lorsqu’une personne de 14 ans ou plus les accompagne avec un titre de transport valide.

« La Journée à 1 $ représente une initiative concrète pour promouvoir la mobilité durable. Dans un contexte marqué par le retour de la congestion routière et l’urgence climatique, elle offre une solution économique à celles et ceux qui veulent expérimenter le transport collectif. Privilégier l’autobus constitue un geste responsable, qui contribue significativement à la réduction des gaz à effet de serre. » affirme Josée Roy, directrice générale de la STL.

En 2024, une hausse de près de 1 000 déplacements a été enregistrée dans le cadre de l’initiative.

Notons que le Défi sans auto solo se déroule également tout le mois de septembre et invite les entreprises et leur personnel à utiliser des moyens de transport durables.