Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur l’ensemble du réseau régulier d’autobus

La Société de transport de Laval offre ce samedi le transport à 1 $

durée 11h00
25 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce samedi 27 septembre, la Société de transport de Laval (STL) offre aux citoyens d'utiliser son ensemble du réseau régulier d'autobus pour seulement 1 $ par passage. 

Le déplacement durant la Journée annuelle à 1 $ est payable seulement à bord des autobus par carte de débit ou de crédit, ou en argent comptant.

Il s'agit de la 9e édition de cette journée. Toutefois, c'est la première fois que cela se déroule un samedi, et coïncide avec la Journée mondiale du tourisme. On indique que c'est l’occasion pour découvrir ou redécouvrir Laval et ses attraits, entre découvertes culturelles, escapades en plein air, expériences agroalimentaires et sorties au cœur du centre-ville.

La STL offre sur son site Web plusieurs trajets-découvertes. Rappelons que le transport collectif est toujours gratuit pour les enfants de 11 ans ou moins lorsqu’une personne de 14 ans ou plus les accompagne avec un titre de transport valide.

« La Journée à 1 $ représente une initiative concrète pour promouvoir la mobilité durable. Dans un contexte marqué par le retour de la congestion routière et l’urgence climatique, elle offre une solution économique à celles et ceux qui veulent expérimenter le transport collectif. Privilégier l’autobus constitue un geste responsable, qui contribue significativement à la réduction des gaz à effet de serre. » affirme Josée Roy, directrice générale de la STL.

En 2024, une hausse de près de 1 000 déplacements a été enregistrée dans le cadre de l’initiative.

Notons que le Défi sans auto solo se déroule également tout le mois de septembre et invite les entreprises et leur personnel à utiliser des moyens de transport durables.

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Publié à 14h00

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances. Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les ...

LIRE LA SUITE
Santé Canada rappelle la pertinence de l'acétaminophène pendant la grossesse

Publié hier à 9h00

Santé Canada rappelle la pertinence de l'acétaminophène pendant la grossesse

Alors que le président américain Donald Trump exhorte les femmes enceintes de ne pas prendre de Tylenol pendant leur grossesse, sur fond de liens non prouvés entre l'acétaminophène et l'autisme, Santé Canada fait une sortie publique pour tenter de corriger le tir. Dans un avis public transmis mardi soir, l'agence fédérale tranche «qu'aucune ...

LIRE LA SUITE
Les Canadiens continuent de bouder les voyages aux États-Unis

Publié le 23 septembre 2025

Les Canadiens continuent de bouder les voyages aux États-Unis

Statistique Canada indique mardi que, pour la deuxième fois seulement en près de deux décennies — hors pandémie, le nombre de résidents américains venus au Canada en juillet a dépassé celui des résidents canadiens qui en sont revenus. Le même déséquilibre s’est produit en juin de cette année, mais, auparavant, il remontait à juin 2006, excluant ...

LIRE LA SUITE