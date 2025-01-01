Le SCAMA célèbre ses 45 années de service et de dévouement à Laval

Le Service Communautaire d’Aide au Maintien de l’Autonomie (SCAMA) a célébré ses 45 années de service et de dévouement envers la communauté lavalloise.

Fondé le 22 octobre 1980 sous le nom de Télébénévole et officiellement immatriculé comme SCAMA le 16 février 1995, l’organisme a pour mission de favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des personnes de 50 ans et plus. Au fil des décennies, SCAMA s’est illustré par ses valeurs : inclusion, humanisme et solidarité et par la diversité de ses services: popote roulante, appels et visites d’amitié, accompagnement médical, activités communautaires, distribution de repas congelés et dépannage alimentaire, actions de sensibilisation et d’inclusion de la diversité, ainsi que les services AllôSam!.

Le vendredi 19 septembre 2025, SCAMA a souligné cet anniversaire marquant lors d’une soirée empreinte d’émotion et de reconnaissance à la salle de réception La Sirène. Ce fut l’occasion de mettre en lumière son histoire, sa mission et surtout l’impact collectif qu’il exerce depuis près d’un demi-siècle.

Grâce au travail soutenu de son équipe, sous la coordination de Projets SCAMA, et au soutien indéfectible de ses partenaires, bénévoles, bénéficiaires et membres du conseil d’administration, l’événement fut un succès éclatant.

La soirée a réuni plusieurs dignitaires, dont Annie Koutrakis, députée de Vimy à la Chambre des communes du Canada; Valérie Schmaltz, députée de Vimont, représentant le ministre responsable de la région de Laval à l’Assemblée nationale du Québec, Christopher Skeete; Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey à l’Assemblée nationale du Québec; Stéphane Boyer, maire de Laval; Yves Volcy, directeur du CSSL; ainsi que plusieurs conseillères et conseillers municipaux et des représentants du CISSSL. Par leur présence et leurs témoignages, ils ont réaffirmé l’importance de la mission de SCAMA et encouragé la poursuite de son engagement envers la communauté.

Un moment fort de la célébration fut le lancement du documentaire Au cœur de SCAMA, réalisé par le cinéaste James Horth. Ce film hommage retrace avec sensibilité l’histoire de l’organisme et illustre le rôle essentiel qu’il joue dans le tissage de liens solidaires au sein de la communauté de Chomedey.