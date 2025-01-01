Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Maintien à domicile et autonomie des 50 ans et plus

Le SCAMA célèbre ses 45 années de service et de dévouement à Laval

durée 11h00
29 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Service Communautaire d’Aide au Maintien de l’Autonomie (SCAMA) a célébré ses 45 années de service et de dévouement envers la communauté lavalloise.

Fondé le 22 octobre 1980 sous le nom de Télébénévole et officiellement immatriculé comme SCAMA le 16 février 1995, l’organisme a pour mission de favoriser le maintien à domicile et l’autonomie des personnes de 50 ans et plus. Au fil des décennies, SCAMA s’est illustré par ses valeurs : inclusion, humanisme et solidarité et par la diversité de ses services: popote roulante, appels et visites d’amitié, accompagnement médical, activités communautaires, distribution de repas congelés et dépannage alimentaire, actions de sensibilisation et d’inclusion de la diversité, ainsi que les services AllôSam!.

Le vendredi 19 septembre 2025, SCAMA a souligné cet anniversaire marquant lors d’une soirée empreinte d’émotion et de reconnaissance à la salle de réception La Sirène. Ce fut l’occasion de mettre en lumière son histoire, sa mission et surtout l’impact collectif qu’il exerce depuis près d’un demi-siècle.

Grâce au travail soutenu de son équipe, sous la coordination de Projets SCAMA, et au soutien indéfectible de ses partenaires, bénévoles, bénéficiaires et membres du conseil d’administration, l’événement fut un succès éclatant.

La soirée a réuni plusieurs dignitaires, dont Annie Koutrakis, députée de Vimy à la Chambre des communes du Canada; Valérie Schmaltz, députée de Vimont, représentant le ministre responsable de la région de Laval à l’Assemblée nationale du Québec, Christopher Skeete; Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey à l’Assemblée nationale du Québec; Stéphane Boyer, maire de Laval; Yves Volcy, directeur du CSSL; ainsi que plusieurs conseillères et conseillers municipaux et des représentants du CISSSL. Par leur présence et leurs témoignages, ils ont réaffirmé l’importance de la mission de SCAMA et encouragé la poursuite de son engagement envers la communauté.

Un moment fort de la célébration fut le lancement du documentaire Au cœur de SCAMA, réalisé par le cinéaste James Horth. Ce film hommage retrace avec sensibilité l’histoire de l’organisme et illustre le rôle essentiel qu’il joue dans le tissage de liens solidaires au sein de la communauté de Chomedey.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Publié le 25 septembre 2025

Postes Canada s'apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances. Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d'enquête sur les ...

LIRE LA SUITE
La Société de transport de Laval offre ce samedi le transport à 1 $

Publié le 25 septembre 2025

La Société de transport de Laval offre ce samedi le transport à 1 $

Ce samedi 27 septembre, la Société de transport de Laval (STL) offre aux citoyens d'utiliser son ensemble du réseau régulier d'autobus pour seulement 1 $ par passage.  Le déplacement durant la Journée annuelle à 1 $ est payable seulement à bord des autobus par carte de débit ou de crédit, ou en argent comptant. Il s'agit de la 9e édition de ...

LIRE LA SUITE
Santé Canada rappelle la pertinence de l'acétaminophène pendant la grossesse

Publié le 24 septembre 2025

Santé Canada rappelle la pertinence de l'acétaminophène pendant la grossesse

Alors que le président américain Donald Trump exhorte les femmes enceintes de ne pas prendre de Tylenol pendant leur grossesse, sur fond de liens non prouvés entre l'acétaminophène et l'autisme, Santé Canada fait une sortie publique pour tenter de corriger le tir. Dans un avis public transmis mardi soir, l'agence fédérale tranche «qu'aucune ...

LIRE LA SUITE