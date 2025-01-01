Projet pilote pour mieux gérer la population de chats errants à Laval

La Ville de Laval et la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides annoncent la mise en place d’un projet pilote visant à mieux gérer la population de chats errants sur le territoire lavallois.

En plus de participer à la réduction du nombre de naissances grâce à la stérilisation, ce partenariat permettra de favoriser l’adoption des chats sociables et d’offrir une nouvelle vie aux chats plus indépendants.

Le projet sera déployé dès l’automne dans des secteurs où la problématique des chats errants est particulièrement marquée selon les données de plaintes recueillies par la Ville au cours des cinq dernières années. En concentrant les efforts dans ces quartiers, il sera possible de mesurer les impacts du projet avant d’envisager son élargissement. La Ville y consacrera 70 000 $ pour une durée initiale d’un an, et ce montant sera renouvelable pour une seconde année selon les résultats. Avec cet investissement, la Ville estime pouvoir stériliser plus de 300 chats par année avec la collaboration volontaire et bénévole de la population.

« Nous avons entendu les préoccupations exprimées par plusieurs citoyennes et citoyens. Avec ce projet pilote mené en partenariat avec la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides, nous choisissons une approche respectueuse du bien-être animal et la plus efficace possible avec l’argent des Lavallois, qui permettra d’améliorer à la fois la qualité de vie des animaux et celle de la population au cœur de nos quartiers. », explique Christine Poirier, conseillère municipale Duvernay-Pont-Viau et responsable du dossier de la gestion animalière.

Plus que la stérilisation : soins, adoption et chats de ferme

Tous les chats errants capturés dans le cadre du projet seront stérilisés et vermifugés. Contrairement aux approches limitées à la stérilisation puis au relâchement des chats errants, le programme de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides comprend aussi :

- un volet adoption : les chats sociables seront pris en charge par un réseau de familles d’accueil en vue de leur adoption définitive;

- un programme de chats de ferme : destiné aux chats semi-sociables ou non adoptables, ce programme prévoit leur déplacement dans des fermes, granges ou écuries du territoire après une évaluation comportementale et médicale.

« La mise en place de ce partenariat avec la Ville de Laval représente une avancée significative pour le bien-être animal dans notre région. Grâce à notre expertise et à l’engagement de nos équipes, nous sommes déterminés à offrir des services de qualité qui répondent aux besoins de la communauté tout en assurant le respect et la protection des animaux. », ajoute Lucie Duquette, directrice générale de la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides.

Un projet mené avec la communauté

La réussite du projet reposera sur la collaboration de la population. Les citoyennes et citoyens des secteurs ciblés pourront y participer, par exemple en gardant des colonies ou en signalant la présence de sites de rassemblement de chats. Les trappes ne seront installées qu’avec l’autorisation des personnes concernées, et la participation entièrement bénévole se fera sur une base volontaire.

Rappel pour les propriétaires de chats

La Ville rappelle que tous les chats de compagnie à Laval doivent être enregistrés, stérilisés et micropucés. Tout chat capturé sans identification pourrait être considéré comme errant. Les personnes possédant un chat sont donc invitées à mettre leurs animaux en règle rapidement afin d’éviter toute confusion. La Ville estime d’ailleurs que la gestion durable de la problématique des chats errants repose avant tout sur la prévention. En stérilisant et identifiant leur animal, les citoyennes et citoyens contribuent directement à limiter la reproduction non désirée et à réduire le nombre de chats en situation d’errance.