Avis de clôture d'inventaire

Avis est donné par la présente, conformément au Code civil du Québec, de la clôture de l’inventaire en regard de la succession de Ioannis (John) VATHILAKIS, en son vivant résidant au 1405, boul. de Normandie, Laval (Québec) H7W 1M1 et décédé à Laval le 5 janvier 2025. 

Cet inventaire peut être consulté, sur rendez-vous, par toute personne ayant un intérêt, au 1405, boul. de Normandie, Laval (Québec) H7W 1M1.

Laval, le 2 octobre 2025

Katherine Vathilakis, liquidatrice
katinavathilakis @gmail.com
 

