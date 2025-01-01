La Ville de Laval et le Rocket organise une collecte de sang

Pour une 52e année, la Ville de Laval invite sa population à participer à la Collecte de sang des Lavalloises et des Lavallois. L'évènement qui est en collaboration avec Héma-Québec et le Rocket de Laval, a lieu le mardi 4 novembre prochain à la Place Bell.

L’objectif est d’atteindre 550 dons. Les participants pourront rencontrer des joueurs du Rocket ainsi que des élus municipaux.

« Grâce à l’alliance entre le Rocket de Laval et Héma-Québec, nous formons une équipe gagnante qui sauve des vies. La Collecte de sang des Lavalloises et Lavallois est bien plus qu’un événement : c’est un geste de solidarité qui unit notre communauté autour d’une cause vitale. À la Place Bell, chaque donneur et chaque donneuse sera accueilli dans un espace pensé pour son confort. Donnez généreusement! », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« L'organisation du Rocket de Laval est fière de faire équipe avec la Ville et Héma-Québec à nouveau cette année. Ayant vécu ma première collecte de sang des Lavallois la saison dernière, je peux dire que nos partisans, ainsi que beaucoup de donneurs et donneuses étaient de la partie. Chaque don est crucial, car nous connaissons tous quelqu'un qui, un jour ou l'autre, aura besoin de ce précieux don. Venez en grand nombre nous rencontrer, l'équipe et moi, à la Place Bell le 4 novembre », ajoute Pascal Vincent, entraîneur-chef du Rocket de Laval.

Il est fortement recommandé de réserver sa place dès maintenant, en ligne ou par téléphone, bien qu’il soit possible de se présenter sans rendez-vous.

« Héma-Québec est fière de s’associer à la Ville de Laval et au Rocket pour la collecte de sang des Lavalloises et Lavallois. Nous vous invitons à tendre le bras le 4 novembre prochain et à contribuer à la santé de toute la communauté. Le sang est une ressource précieuse, disponible pour tous et en tout temps, et c’est la responsabilité de chacun et chacune d’y contribuer. Avec ou sans rendez-vous, venez en grand nombre sauver des vies. Chaque don compte! », termine Sylvain Lauzé, conseiller en organisation de collectes de Héma-Québec.

Une collecte qui fait la différence

Précisons que la majorité des adultes en bonne santé peuvent donner du sang. Il est possible de prendre les renseignements et de réserver en ligne ou par téléphone au 1 800 343-7264 parmi les plages horaires disponibles entre 9 h et 19 h.

Il est finalement possible de confirmer son admissibilité en visitant hemaquebec.ca/don-sang ou en appelant au 1 800 847-2525.