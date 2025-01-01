Nous joindre
6e édition de la Marche mondiale des femmes 

Les mouvements féministes de Laval font entendre la voix des femmes

durée 11h00
6 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

Les mouvements féministes de Laval ont réaffirmé avec force leur présence et leur détermination lors de l’action régionale organisée par la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) dans le cadre de la 6ᵉ édition de la Marche mondiale des femmes (MMF). 

Le 1er octobre, entre 13h et 14h, membres et alliées ont marché au départ de la Place St-Martin puis se sont rassemblées aux intersections des boulevards Saint-Martin et Le Corbusier pour faire entendre leurs voix et rendre visibles leurs revendications.

Ensemble, elles ont porté haut et fort les revendications de la MMF 2025, qui s’articulent autour de trois axes essentiels :

Justice climatique et environnementale : dans un contexte où les femmes sont parmi les premières touchées par les crises climatiques, les Lavalloises rappellent l’urgence d’une transition écologique juste et inclusive.

Travail et autonomie économique des femmes : à Laval, la lutte contre la pauvreté passe par l’accès à un emploi décent, mais aussi par un logement salubre, sécuritaire et abordable. Dans la crise actuelle du logement, de nombreuses femmes vivent en situation de précarité résidentielle et financière, ce qui met en péril leur autonomie et leur sécurité.

Lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes et les filles : les participantes réaffirment qu’aucune société ne peut se dire juste tant que les femmes sont exposées à la violence, à la peur et au manque de ressources pour se protéger. « Notre mobilisation envoie un message clair : les Lavalloises sont en marche et elles continueront de l’être tant que nos droits et notre dignité ne seront pas pleinement respectés », a déclaré Khady, agente de défense des droits la TCLCF.

Cette action régionale s’inscrit dans une série de mobilisations locales qui culmineront lors du grand rassemblement national du 18 octobre 2025 à Québec. La Marche mondiale des femmes est un mouvement international initié par des Québécoises en 2000. Depuis, des millions de femmes dans plus de 160 pays et territoires se rassemblent tous les cinq ans pour défendre des revendications communes: l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix.  « Depuis plus de 25 ans, nous marchons aux côtés des femmes du monde entier. Laval a toujours été présente dans ce vaste mouvement de solidarité féministe. Dans un contexte de recul des droits des femmes à travers le monde, nos solidarités locales et internationales sont plus vitales que jamais », a ajouté Marie Eve Surprenant, coordonnatrice de la TCLCF.

 

