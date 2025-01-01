Calendrier des maîtres-chiens du Service de police de Laval disponible

Pour une 17e année, le Service de police de Laval (SPL) propose le calendrier de ses maîtres-chiens au profit de la Fondation Martin-Matte. Depuis la première édition, c'est un total de plus de 600 000 $ qui a été remis à l'organisme.

Cet argent permet d'aider la Fondation à poursuive sa mission pour offrir des activités de loisir et de répit pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien.

« Depuis maintenant 16 ans, notre Service de police s’engage avec conviction à soutenir l’amélioration de la qualité de vie des trop nombreuses personnes touchées par un traumatisme crânien. Chaque jour au Québec, une dizaine de personnes perdent leur autonomie à la suite d’un tel traumatisme, dont près de la moitié à la suite d’un accident de la route. Comme à chaque année, nous invitons la population à se procurer le calendrier en grand nombre. Offert au coût de 5 $, il permet d’apporter une aide concrète aux victimes et à leurs proches », souligne le directeur du Service de police de Laval, M. Pierre Brochet.

Cette association entre le SPL et la Fondation Martin-Matte a été mise sur pied à la suite de l’événement tragique qui a coûté la vie du maître-chien Éric Lavoie, décédé des suites d'un traumatisme crânien. Il s'était blessé lors d'un accident de la route alors qu'il répondait à un appel d'urgence en 2005. Décédé trois ans plus tard, ses collègues ont créé le premier calendrier des maîtres-chiens en 2009 pour soutenir cette cause à la mémoire de leur collègue.

Remise des profits de l’année 2025

Lors du lancement de cette année, les membres de l’escouade Cynophile ont remis les fonds amassés par la vente des calendriers 2025, soit un montant de 31 617 $. Cette somme porte donc le total de la contribution du SPL à la Fondation à 643 694 $ depuis 16 ans.



Pour se procurer le calendrier 2026

Les calendriers sont disponibles dès maintenant au poste de Gendarmerie de l’est, situé au 2785, avenue Francis-Hughes, au Centre des enquêtes situé au 2911, boulevard Chomedey, ainsi qu’au Quartier général et Poste de Gendarmerie de l’ouest du Service de police de Laval, maintenant situé au 2455, boulevard Curé-Labelle. Il est aussi possible de s’en procurer en ligne sur le site Web de la Fondation Martin-Matte.

En raison de la grève chez Poste Canada, veuillez privilégier l’achat de votre calendrier dans l’un de leurs postes de police.