Soutien des jeunes de Laval-des-Rapides
Québec donne 797 250 $ au projet Créneau carrefour jeunesse
Le carrefour jeunesse-emploi de Laval a reçu du gouvernement du Québec une subvention de 797 250 $ pour le programme Créneau carrefour jeunesse, spécifiquement pour les jeunes de Laval-des-Rapides.
C'est au nom du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, que la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan en a fait l'annonce.
« Je me réjouis de l’investissement de 797 250$ dans Laval-des-Rapides dédié au programme Créneau carrefour jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi de Laval. Le CJEL joue un rôle essentiel dans notre circonscription pour favoriser la persévérance scolaire et l’intégration socioprofessionnelle des jeunes, de notre relève. », explique Mme Haytayan.
Le Créneau carrefour jeunesse a pour objectif d’accompagner les jeunes de 15 à 35 ans dans leur transition vers la vie adulte. Dans Laval-des-Rapides, les sommes octroyées permettront de soutenir les organismes admissibles pour qu’ils puissent continuer à favoriser la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle des jeunes, à augmenter la participation de ces derniers à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, et à encourager leur présence dans des lieux décisionnels.
« Le Créneau carrefour jeunesse joue un rôle clé dans le développement personnel et professionnel de nos jeunes, qui contribuent à bâtir le Québec de demain. Je suis très fier de ce partenariat avec les carrefours jeunesse-emploi dans nos régions. Il permet d’appuyer notre relève tant pour favoriser sa persévérance scolaire que pour lui offrir un tremplin vers le milieu du travail. », ajoute M. Poulin.
Cette contribution gouvernementale s’inscrit dans un investissement total de 55,5 millions de dollars sur trois ans, accordés au Créneau carrefour jeunesse qui existe depuis 2016, dans le but d’appuyer les activités des carrefours jeunesse-emploi sur l’ensemble du territoire québécois.
« Par l’entremise du Créneau carrefour jeunesse, nous offrons aux jeunes de toutes les régions des outils concrets pour qu’ils puissent s’accomplir, participer activement au développement de leur milieu et réaliser leurs projets. Leur créativité, leur ténacité et leur volonté de contribuer au dynamisme de leur communauté sont des sources continuelles d’inspiration. », termine Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse.