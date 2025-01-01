Sylvain Yelle est le récipiendaire du prix Antoine-Grégoire 2025

L'Association du Transport urbain du Québec (ATUQ) a remis le Prix Antoine-Grégoire 2025 à Sylvain Yelle en reconnaissance de sa contribution majeure à l’évolution du transport collectif, à la mobilité durable et au mieux-être collectif.

M. Yelle qui prend sa retraite a consacré près de quatre décennies à sa carrière dans le transport collectif. Il a débuté en tant que constructeur d’autobus. Au fil de sa carrière, il a ensuite gravi les échelons à la Société de transport de Laval (STL) en occupant une grande variété de rôles : chauffeur, superviseur, puis gestionnaire. Cette progression lui a permis de développer une connaissance fine et complète du milieu.

Il a ensuite poursuivi son parcours à exo, où il a occupé le poste de directeur général pendant 7 ans, avant de prendre une retraite bien méritée à l’automne 2025.

En plus de son rôle de directeur général, M. Yelle s’est investi dans divers conseils d’administration, dont ceux de BIXI et de La Centrale des artistes. À l’ATUQ, il a contribué à plusieurs comités stratégiques, notamment à titre de président du comité de gestion.

Ces nombreuses réalisations témoignent de son engagement indéfectible envers une mobilité durable et innovante. En véritable visionnaire, il a su transformer exo en un acteur incontournable du transport collectif au Québec, en posant les bases d’un réseau intégré, moderne et accessible, centré sur les besoins réels des usagers et des communautés desservies. Son leadership exemplaire et son sens profond du service public ont durablement marqué l’organisation et l’ensemble de l’industrie.