Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Association du Transport urbain du Québec

Sylvain Yelle est le récipiendaire du prix Antoine-Grégoire 2025

durée 11h00
20 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L'Association du Transport urbain du Québec (ATUQ) a remis le Prix Antoine-Grégoire 2025 à Sylvain Yelle en reconnaissance de sa contribution majeure à l’évolution du transport collectif, à la mobilité durable et au mieux-être collectif. 

M. Yelle qui prend sa retraite a consacré près de quatre décennies à sa carrière dans le transport collectif. Il a débuté en tant que constructeur d’autobus. Au fil de sa carrière, il a ensuite gravi les échelons à la Société de transport de Laval (STL) en occupant une grande variété de rôles : chauffeur, superviseur, puis gestionnaire. Cette progression lui a permis de développer une connaissance fine et complète du milieu.

Il a ensuite poursuivi son parcours à exo, où il a occupé le poste de directeur général pendant 7 ans, avant de prendre une retraite bien méritée à l’automne 2025.

En plus de son rôle de directeur général, M. Yelle s’est investi dans divers conseils d’administration, dont ceux de BIXI et de La Centrale des artistes. À l’ATUQ, il a contribué à plusieurs comités stratégiques, notamment à titre de président du comité de gestion.

Ces nombreuses réalisations témoignent de son engagement indéfectible envers une mobilité durable et innovante. En véritable visionnaire, il a su transformer exo en un acteur incontournable du transport collectif au Québec, en posant les bases d’un réseau intégré, moderne et accessible, centré sur les besoins réels des usagers et des communautés desservies. Son leadership exemplaire et son sens profond du service public ont durablement marqué l’organisation et l’ensemble de l’industrie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Donner des arachides aux bébés a permis d'éviter des allergies

Publié à 12h00

Donner des arachides aux bébés a permis d'éviter des allergies

Dix ans après qu'une étude historique a prouvé que de donner des produits à base d'arachides aux jeunes bébés pouvait prévenir le développement d'allergies potentiellement mortelles, de nouvelles recherches révèlent que ce changement a eu un impact considérable dans la vie réelle. Environ 60 000 enfants ont évité de développer des allergies aux ...

LIRE LA SUITE
Un rapport interne du MSSS fait état du besoin de redresser le réseau des CLSC

Publié le 17 octobre 2025

Un rapport interne du MSSS fait état du besoin de redresser le réseau des CLSC

Le réseau des CLSC (Centre local de services communautaire) du Québec doit être remanié et recentré sur sa mission première d’être une porte d’accès aux services sociaux et de santé axée sur les besoins et réalités du territoire qu’ils desservent. Un document préparé pour le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l’approche du ...

LIRE LA SUITE
Québec donne 797 250 $ au projet Créneau carrefour jeunesse

Publié le 15 octobre 2025

Québec donne 797 250 $ au projet Créneau carrefour jeunesse

Le carrefour jeunesse-emploi de Laval a reçu du gouvernement du Québec une subvention de 797 250 $ pour le programme Créneau carrefour jeunesse, spécifiquement pour les jeunes de Laval-des-Rapides.  C'est au nom du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, que ...

LIRE LA SUITE