La STL récolte 1,5 tonne de denrées pour garnir les paniers de Noël

Le 20 novembre, la Société de transport de Laval (STL), le jour de sa collecte, a reçu 1,5 tonnes de denrées pour garnir les paniers de Noël du Centre de bénévolat et Moisson Laval (CBML), soit une hausse de 150 % par rapport à l'édition précédente.

De plus, les dons en argent étaient également acceptés permettant d'ajouter en contribution monétaire de plus de 3 300 $ , représentant une augmentation de 335 % comparativement à l’an dernier.

Il s'agissait de la troisième édition de la collecte organisée par les employés de la STL et la population est déjà invitée à celle de l'année prochaine.

Les denrées ont été remises au CBLM et les dons contribueront à bonifier les paniers de Noël offerts aux familles de Laval touchées par l’insécurité alimentaire.

La STL remercie chaleureusement les citoyennes et citoyens ainsi que l’ensemble de ses partenaires pour leur contribution essentielle à ce succès, notamment le Rocket de Laval avec la divertissante présence de Cosmo ainsi que Co-Motion, Tourisme Laval et le Musée de la santé Armand-Frappier pour leur grande générosité.